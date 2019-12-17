«Мама добрая, всегда мне покупает что-то»: Паша, которого мать и отчим ставили на гречку, хочет остаться дома

Шокирующая история 8-летнего Паши, мать и отчим которого заставляли его часами стоять коленями на гречке, дошла и до федеральных каналов. Мать заявляла, что пробовала наказание на себе и ей было не больно. В эфире Первого канала на одном из ток-шоу выступила Алина Юмашева. Мать мальчика озвучила свою версию событий и рассказала о том, как она относится ко всей этой ситуации. За время передачи Юмашева не проронила ни слезинки, в отличие от гостей в студии, которым пришлось смотреть кадры истязаний маленького Пашки.

- На видео издевается мой сожитель. Мы с ним вместе больше двух лет. Не то, что он невзлюбил сына… это воспитание. Конечно, сейчас я осознаю, что это было чересчур жестко. Сожитель сейчас в СИЗО, мы не общаемся и не переписываемся – нам запрещено. Хотела бы общаться? Даже не знаю…

Мать омского школьника заявила в эфире: слухи о том, что они не кормили его – неправда. Аргументы ведущих в студии о том, что об этом рассказывал сам ребенок и есть диагноз врачей «Белковое голодание» Юмашева комментировать не стала.

Сам Пашка, кажется, не понимает, в каком кошмаре он жил последние несколько лет. Как часто бывает в таких историях, мальчишка искренне любит свою маму. Он даже в слезах просил чиновников из органов опеки не забирать его в реабилитационный центр (подробнее см. «Вопрос ребром»).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/750045" frameborder="0"></iframe> «Мальчик на гречке».Ребёнка заставляли часами стоять на гречке. В итоге она вросла ему в колени! Отчима задержали, а мать - на свободе. Малыша решили пока оставить с ней... Осторожно! Шокирующий контент

- Добрая у меня мама, хорошая. Она всегда покупает мне что-нибудь. Не злится. Мама меня не обижает – только дядя Сережа, - говорит ребенок на видео Первого канала.

Ведущие же пришли к выводу, что не должны избежать ответственности и чиновники органов опеки. Причем одного увольнение, по их мнению, будет мало.

В результате «воспитания» отчимом гречку из Пашиных коленок доставали хирургическим путем. Фото: СУ СК РФ по Омской области

Тем временем, на почту и телефоны редакции «Комсомолки» поступает масса звонков. Неравнодушные люди хотят усыновить Пашу и подарить ему к Новому году настоящую семью, в которой его будут любить.

Напомним, что мать и отчима ребенка Сергея Казакова обвиняют сразу по трем статьям - истязание, причинение вреда здоровью и неисполнение родительских обязательств. Начался суд - Казакову и Юмашевой грозит до 7 лет тюрьмы. Больше года Пашу истязали - за самую мелкую провинность заставляли часами стоять коленками на гречке. Чтобы ребенок не вставал и не опирался на стену, отчим снимал пытки на видео. Из-за постоянных наказаний крупа буквально въелась в кожу - мальчику пришлось делать операцию. От травм ребенка в шоке были даже врачи. Несмотря на все эти ужасы, он продолжает жить с матерью. «Комсомолка» пытается получить внятный комментарий от органов опеки, чтобы они объяснили свое решение.

Сергею Казакову светит до 7 лет.Фото: Анна МИКУЛА

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему опека оставила Пашу с матерью?

Как стало известно «Комсомолке», мама ребенка Алина Юмашева – детдомовская. Других родственников у них с сыном нет. Это выяснили чиновники. В органах опеки решили дать ей последний шанс на исправление. Руководствовались тем, что с родной матерью мальчику будет лучше, чем в казенном учреждении. В общежитие, где живет Алина, ежедневно приходят сотрудники социальных служб. Они заверяют, что у них все под контролем, и в случае необходимости ребенка заберут в реабилитационный центр. Как только стало известно об этой истории, мальчика уже изымали из семьи на какое-то время, но потом вернули. Также стало известно, что после недавнего визита проверяющих маленький Паша разрыдался:

- Люблю мамочку! Не забирайте меня у нее! – попросил мальчик.

Максим Шевченко: Я не понимаю, как так можно истязать детей. В Омске родители в наказание ставили ребенка на колени на гречку. Крупа вросла в кожу 00:00 00:00

ОФИЦИАЛЬНО

«Мы эту ситуацию не отпустим до полного ее разрешения»

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна КУЗНЕЦОВА:

– Мы обратились в региональную прокуратуру для проверки действий органов опеки, в том числе обоснованности передачи ребенка матери, – прокомментировала Анна Кузнецова. – Также в ближайшее время региональный уполномоченный по правам ребенка посетит образовательное учреждение, в котором учится мальчик, пообщается с ним и с педагогами, позже запланирована встреча с мамой. Все это нам позволит сделать выводы для принятия дальнейших решений. Мы эту ситуацию не отпустим до полного ее разрешения, пока не будем убеждены, что ребенок в безопасности и все действия – в его интересах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/749922" frameborder="0"></iframe> Видео из суда по делу родителей Паши, которого они заставляли стоять на гречке.

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