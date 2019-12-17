«Мы эту ситуацию не отпустим до ее разрешения»: Детский омбудсмен при президенте РФ обеспокоена ЧП с омским «мальчиком на гречке»

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-17T10:05:14+03:00

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Ситуация с третьеклассником Пашей (имя изменено), которого с позволения родной матери истязал ее сожитель, вышла на федеральный уровень. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру с просьбой тщательно разобраться в инциденте.

– Мы обратились в региональную прокуратуру для проверки действий органов опеки, в том числе обоснованности передачи ребенка матери, – прокомментировала Анна Кузнецова. – Также в ближайшее время региональный уполномоченный по правам ребенка посетит образовательное учреждение, в котором учится мальчик, пообщается с ним и с педагогами, позже запланирована встреча с мамой. Все это нам позволит сделать выводы для принятия дальнейших решений. Мы эту ситуацию не отпустим до полного ее разрешения, пока не будем убеждены, что ребенок в безопасности и все действия – в его интересах.

Напомним, новый приятель мамы мальчика – 35-летний Сергей Казаков – решил заняться его «воспитанием». В наказание за малейшую провинность ребенка били, морили голодом и заставляли часами стоять коленями на гречке. В результате крупа буквально вросла в кожу, раны сильно воспалились. Ее смогли удалить только под общим наркозом. После этого юный пациент месяц провел в больнице. После ЧП его на какое-то время изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр.

Но потом снова отдали матери, которую сейчас вместе с ее сожителем судят за истязания ребенка. В органах опеки эту парадоксальную ситуацию объяснили тем, что на тот момент женщина, вероятно, была не обвиняемой, а свидетелем по делу.

Сам Паша рассказал, что уже поправился и хочет остаться с мамой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/749904" frameborder="0"></iframe> Родители из Омска ставят сына на гречку в наказание.Анна МИКУЛА

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ИСТОЧНИК KP.RU