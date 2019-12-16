Появилось видео, как Пашу из Омска отчим наказывает и ставит коленями на гречку

СЕГОДНЯ 11:40 2019-12-16T11:43:54+03:00

Изменить размер текста: A A

О том, что пережил 8-летний Пашка из Омска, хочется забыть. Мальчика ежедневно буквально истязали дома. Самые близкие люди - родная мать и отчим превратили его жизнь в ад. Особенно усердствовал последний.

Сергей Казаков заставлял ребенка часами стоять коленями на гречке. Появилось видео наказаний мальчика. Перед каждым из них отчим ставил ноутбук и снимал все на видео. Делалось это для того, чтобы Паша не вздумал уйти из своего угла хотя бы на минуту раньше. На кадрах видно, как перед тем, как оставить ребенка стоять на крупе, Казаков несколько раз пинает школьника. Со злостью он рвет на его голове и волосы. Позже выяснится, что мальчишку еще и морили голодом в наказание. Это видео, кстати, и стало основной уликой в уголовном деле матери Паши Алины Юмашевой и отчима.

Напомним, история 8-летнего Паши стала известна недавно, но она потрясла всех. Из-за постоянных изощренных наказаний гречка буквально вросла в кожу ребенка. Мать школьника заявила, что попробовала встать на крупу и ей было не больно. Сейчас его отчим находится в СИЗО, мать под подпиской о невыезде. Обоим грозит до 7 лет. Недавно мальчику сделали операцию на коленках. Медсестра, первой увидевшая травмы школьника, заявила, что была в шоке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/749904" frameborder="0"></iframe> Родители из Омска ставят сына на гречку в наказание.Анна МИКУЛА

В ТЕМУ

«Тетя, теперь меня заберут в нормальную семью?»: Паше, которого отчим и мать ставили на гречку, сделали операцию

​Соседи семьи рассказали в суде, что семья была тихой. Вот только Паша постоянно под любым предлогом не хотел идти домой. И часто просился переночевать у родителей одноклассницы. Однажды... (далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я попробовала, мне было не больно!»: Мать «мальчика на гречке» рассказала, как разрешила сожителю пытать маленького ребенка

Утром 11 мая к одной из жительниц дачного поселка СНТ «Птицевод» пришел соседский мальчик и попросил о помощи. Ребенок был в одних шортах и майке. Он выглядел сильно измученным и с трудом мог передвигаться. Но самое страшное – коленки Паши были сплошным кровавым месивом (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU