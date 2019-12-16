«Люблю мамочку!»: 8-летний Паша из Омска, которого ставили коленями на гречку, просит, чтобы его не забирали у матери

СЕГОДНЯ 17:38 2019-12-16T17:47:50+03:00

Отчим (на фото справа) и родная мать (слева) издевались над маленьким Пашей долгое время.

Тем временем женщине и ее сожителю грозит до 7 лет колонии

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Несмотря на то, что 27-летняя Алина Юмашева причастна к пыткам, которые устраивал ее ребенку, 36-летний сожитель Сергей Казаков, мальчика оставили с ней.

Напомним, мужчина решил заняться «воспитанием» пасынка – морил его голодом и заставлял часами стоять коленями на гречке. Причем иногда такое наказание длилось всю ночь. Для ребенка такие истязания закончились серьезной операцией. Крупа практически вросла в кожу, раны загноились - все это смогли удалить только под общим наркозом. В итоге Паша (имя изменено) целый месяц провел в больнице.

– Сразу после возбуждения уголовного дела по инициативе следственных органов ребенок был изъят из семьи и помещен в социально-реабилитационный центр, где находился до начала учебного года, – объяснили в пресс-службе областного СУ СК. – В настоящее время органами опеки и попечительства осуществляется социальный патронаж над ребенком, на постоянной основе оказывается социально-педагогическая и психологическая помощь и поддержка.

Как выяснилось, Алина – детдомовская. Других родственников у них с сыном нет. В органах опеки решили дать ей последний шанс на исправление. Руководствовались тем, что с родной матерью ребенку будет лучше, чем в казенном учреждении. В общежитие, где живет Алина, ежедневно приходят сотрудники социальных служб. Они заверяют, что у них все под контролем, и в случае необходимости ребенка снова заберут в реабилитационный центр.

Также стало известно, что после недавнего визита проверяющих маленький Паша разрыдался.

– Люблю мамочку! Не забирайте меня у нее! – попросил мальчик.

Накануне «Комсомолка» также побывала у Юмашевых дома. Паша выглядел веселым, играл со своей собакой и рассказал, что уже поправился и после ухода «дяди Сережи» у них с мамой все хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU