2019-12-17T12:57:54+03:00
Общество

Следком оценит действия органов опеки, отдавших матери омского «мальчика на гречке»

В тот момент женщина уже была обвиняемой по делу в истязаниях своего сына
Анна МИКУЛА
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Сейчас 35-летний Сергей Казаков находится в СИЗО, его сожительница – на свободе, под подпиской о невыезде.Сейчас 35-летний Сергей Казаков находится в СИЗО, его сожительница – на свободе, под подпиской о невыезде.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Даже у обывателей возникает закономерный вопрос – как могло получиться, что ребенка, над которым издевались в семье, снова вернули матери. «Комсомолка» задала его детскому омбудсмену при губернаторе Омской области Елизавете Степкиной. По ее информации, так могло получиться из-за того, что не было ясности со статусом 27-летней Алины Юмашевой. Но, как нам стало известно, уже 11 мая она была уже обвиняемой, а не просто свидетелем по уголовному делу об истязаниях ее сына.

– Сразу после возбуждения уголовного дела по инициативе следственных органов ребенок был изъят из семьи и помещен в социально-реабилитационный центр, где находился до начала учебного года. В дальнейшем органы опеки и попечительства вернули мальчика матери, продолжив осуществление социального патронажа над ребенком, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В ходе проверки следователи, выяснив все обстоятельства, касающиеся вопросов изъятия ребенка из семьи и возвращения матери, которая наряду с сожителем обвиняется в совершении тяжкого преступления в отношении сына, дадут правовую оценку действиям сотрудников органов опеки и попечительства. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, об этой истории стало известно после того, как мальчик сбежал их дома к соседям. На коленях у ребенка были жуткие, загноившиеся раны. Мальчик рассказал, что в наказание за непослушание новый мамин приятель «дядя Сережа» ставил его коленями на гречку. В результате долгих часов, проведенных на крупе, она буквально вросла в кожу ребенка. Удалить ее удалось только при помощи операции.

Сейчас 35-летний Сергей Казаков находится в СИЗО, его сожительница – на свободе, под подпиской о невыезде.

Родители из Омска ставят сына на гречку в наказание.Анна МИКУЛА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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