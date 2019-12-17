Следком оценит действия органов опеки, отдавших матери омского «мальчика на гречке»
Даже у обывателей возникает закономерный вопрос – как могло получиться, что ребенка, над которым издевались в семье, снова вернули матери. «Комсомолка» задала его детскому омбудсмену при губернаторе Омской области Елизавете Степкиной. По ее информации, так могло получиться из-за того, что не было ясности со статусом 27-летней Алины Юмашевой. Но, как нам стало известно, уже 11 мая она была уже обвиняемой, а не просто свидетелем по уголовному делу об истязаниях ее сына.
– Сразу после возбуждения уголовного дела по инициативе следственных органов ребенок был изъят из семьи и помещен в социально-реабилитационный центр, где находился до начала учебного года. В дальнейшем органы опеки и попечительства вернули мальчика матери, продолжив осуществление социального патронажа над ребенком, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В ходе проверки следователи, выяснив все обстоятельства, касающиеся вопросов изъятия ребенка из семьи и возвращения матери, которая наряду с сожителем обвиняется в совершении тяжкого преступления в отношении сына, дадут правовую оценку действиям сотрудников органов опеки и попечительства. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Напомним, об этой истории стало известно после того, как мальчик сбежал их дома к соседям. На коленях у ребенка были жуткие, загноившиеся раны. Мальчик рассказал, что в наказание за непослушание новый мамин приятель «дядя Сережа» ставил его коленями на гречку. В результате долгих часов, проведенных на крупе, она буквально вросла в кожу ребенка. Удалить ее удалось только при помощи операции.
Сейчас 35-летний Сергей Казаков находится в СИЗО, его сожительница – на свободе, под подпиской о невыезде.
Родители из Омска ставят сына на гречку в наказание.Анна МИКУЛА
В ТЕМУ
«Тетя, теперь меня заберут в нормальную семью?»: Паше, которого отчим и мать ставили на гречку, сделали операцию
Соседи семьи рассказали в суде, что семья была тихой. Вот только Паша постоянно под любым предлогом не хотел идти домой. И часто просился переночевать у родителей одноклассницы. Однажды... (далее)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Я попробовала, мне было не больно!»: Мать «мальчика на гречке» рассказала, как разрешила сожителю пытать маленького ребенка
Утром 11 мая к одной из жительниц дачного поселка СНТ «Птицевод» пришел соседский мальчик и попросил о помощи. Ребенок был в одних шортах и майке. Он выглядел сильно измученным и с трудом мог передвигаться. Но самое страшное – коленки Паши были сплошным кровавым месивом (далее)
А В ЭТО ВРЕМЯ
«Мы готовы взять мальчика и дать ему семью»: Пашу из Омска, которого отчим ставил на гречку, хотят усыновить
Сейчас Паша продолжает жить со своей матерью. Однако уже есть люди, которые очень хотят усыновить школьника. После серии материалов в редакцию "Комсомолки" поступило сразу несколько обращений (далее)
ИСТОЧНИК KP.RU