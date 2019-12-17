2019-12-17T11:57:04+03:00
Общество

«Меня обижал только дядя Сережа»: Омский мальчик, которого отчим ставил коленями на гречку, хочет остаться с мамой

Ребенок рассказал, что мама добрая
Анна МИКУЛА
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Мальчик просит, чтобы его оставили с мамой.Мальчик просит, чтобы его оставили с мамой.
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27-летняя Алина Юмашева, которую вместе с ее 35-летним сожителем Сергеем Казаковым обвиняют в истязаниях сына, съездила в Москву на программу «Мужское и женское». Женщина, насколько это было возможно в рамках получившегося очень агрессивным эфира, попыталась оправдаться. Впрочем, за все время интервью не проронила ни слезинки и, по крайней мере, внешне выглядела вполне спокойной.

Также записали и ее маленького сына, которого и мучил сожитель его матери.

Отчим и мать, заставлявшие сына стоять на гречке, частично признали свою вину в суде.

– Добрая у меня мама, хорошая. Она всегда покупает мне что-нибудь. Не злится. Мама меня не обижает – только дядя Сережа, – говорит ребенок на видео Первого канала.

Родители из Омска ставят сына на гречку в наказание.Анна МИКУЛА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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