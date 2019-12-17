«Сейчас я осознаю, что это было чересчур жестоко»: Мать омского «мальчика на гречке», рассказала, почему над ним издевался отчим

СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-17T11:16:02+03:00

Женщина до сих пор уверена, что применявшийся ее любовником метод был просто воспитанием

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27-летняя Алина Юмашева, которой грозит до семи лет колонии за истязания собственного ребенка, успела побывать в Москве на программе «Мужское и женское». Мать маленького Паши (имя изменено) рассказала, как она видит скандальную ситуацию.

– На видео издевается мой сожитель, – заявила в эфире Юмашева. – Мы с ним вместе больше двух лет. Не то, что он невзлюбил сына… это воспитание. Конечно, сейчас я осознаю, что это было чересчур жестко. Сожитель сейчас в СИЗО, мы не общаемся и не переписываемся – нам запрещено. Хотела бы общаться? Даже не знаю…

По крайней мере внешне Юмашева выглядела вполне спокойной, за все время интервью она даже не попыталась изобразить, что сожалеет о случившемся.

Напомним, ее сожитель в качестве наказания за любую провинность ставил маленького сына Юмашевой коленями на гречку. В результате крупа буквально вросла в кожу и загноилась. Помочь ребенку смогли только хирурги. После того, как Пашу выписали из больнице его снова отдали матери, которая позволила сожителю издеваться над своим сыном.

Тем временем омбудсмен при президенте РФ Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру, чтобы дать оценку действиям органов опеки в этой ситуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/749904" frameborder="0"></iframe> Родители из Омска ставят сына на гречку в наказание.Анна МИКУЛА

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ИСТОЧНИК KP.RU