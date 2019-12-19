С омских родителей-садитов, пытавших ребенка стоянием на гречке, хотят взыскать 400 тысяч

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-19T11:33:20+03:00

С Юмашевой и ее сожителя хотят взыскать 400 тысяч. Фото: Анна МИКУЛА

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В Омске продолжается суд над 27-летней Алиной Юмашевой и ее 35-летним сожителем Сергеем Казаковым. Их обвиняют в истязаниях маленького сына Юмашевой. Отчим за малейшую провинность ставил мальчика коленями на гречку. Такие наказания продолжались регулярно, на протяжении долгого времени. А, чтобы ребенок не «халтурил», Казаков записывал процесс наказания на видео. В распоряжении следствия есть шесть таких роликов.

В результате такого «воспитания» мальчик месяц провел в больнице, ему сделали сложную операцию.

Сейчас родителей-садистов судят. Им грозит по 7 лет колонии. Кроме того, сторона обвинения просит взыскать совместно с Юмашевой и Казакова в пользу мальчика 400 тысяч рублей. По мнению следователей ребенку причинены тяжелые психические и физические травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU