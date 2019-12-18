Зачем опека отдала Пашу маме и почему соседи молчали: Отвечаем на главные вопросы о «мальчике на гречке»

История 8-летнего Паши, над которым мать и отчим пробовали изощренные способы наказания, потрясла всех. Напомним, что ребенка заставляли часами стоять коленками на гречке. Чтобы он не опирался на стену и не вставал, отчим ставил ноутбук и снимал все на видео. Мать такому воспитанию не мешала и сына не защищала. Сейчас обоим грозит до 7 лет тюрьмы. Начался суд над матерью Алиной Юмашевой и отчимом Сергеем Казаковым. Он - в СИЗО, она - под подпиской о невыезде.

Причем обвиняемая в преступлениях против своего ребенка мать все это время жила с мальчиком. Его после того, как история всплыла в мае, изъяли из семьи, но потом почему-то вернули Юмашевой. Она по-прежнему не лишена родительских прав, а Паша все еще считает свою маму доброй. Сейчас правомерность действий органов опеки проверяют прокуратура и областной следственный комитет. К истории подключилась уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. После поднятой шумихи Юмашева все же согласилась временно отдать сына в социальный центре.

Тем не менее, в этой дикой истории все еще много неясного. «Комсомолка» решила ответить на самые главные вопросы.

1. ПОЧЕМУ ОПЕКА ВЕРНУЛА МАЛЬЧИКА И НЕ ЛИШИЛА МАТЬ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/750119" frameborder="0"></iframe> Отчим и мать, заставлявшие сына стоять на гречке, частично признали свою вину в суде.

Это первое, что мелькает в голове после прочтения истории. И эмоция любого нормального человека здесь может быть лишь одна: оставлять детей с такой матерью нельзя. Но есть пара моментов, которые невозможно не учитывать при принятии решения.

Во-первых, в опеке оправдываются: когда они приходили домой к Юмашевой, ребенок буквально умолял не забирать его от мамы. И, кажется, искренне любит свою непутевую мать даже после того, что с ним вытворяли близкие люди. С теплотой рассказывал о Юмашевой школьник и в эфире Первого канала, куда на ток-шоу ездила мамаша. Он называл ее доброй и уверял: она никогда на него не злится.

В результате «воспитания» отчимом гречку из Пашиных коленок доставали хирургическим путем. Фото: СУ СК РФ по Омской области

Тем не менее, ребенка весной временно изъяли из семьи, а потом... вернули. Сейчас у органов опеки и детского омбудсмена появился другой аргумент: на момент, когда Пашу возвращали Юмашевой, она была свидетелем, а не обвиняемой по уголовному делу. Дескать, оснований держать его вдали от матери не было. Правда, в следкоме «Комсомолке» заявили, что юридический статус матери школьника не менялся - она сразу была подозреваемой.

Любопытен и ответ чиновников от опеки по поводу того, почему Юмашеву не лишили родительских прав.

- Факты жесткого обращения должны быть установлены судебным решением. А сейчас лишь идут судебные разбирательства по делу. Обвинения маме предъявлены, но приговора еще нет, - ответила нам уполномоченный по правам ребенка Елизавета Степкина.

Но чиновники не учитывают другой важный момент: пока «суд будет устанавливать факты жестокого обращения и выносить приговор» мальчик будет с матерью, обвиняемой в преступлениях против него. Есть видео, доказывающее это. И где гарантия, что за время, на которое растянется процесс, в доме Юмашевой не появится второй «дядя Сережа» или «дядя Коля»?

2. А ЧЕГО ХОЧЕТ САМ ПАШКА?

Но есть и рациональное зерно в том, что говорит детский омбудсмен. Елизавета Степкина несколько раз подчеркнула: сейчас для опеки на первом месте психологическое состояние школьника и его желания.

- Мы думаем, прежде всего, о психологическом состоянии ребенка. Чтобы его интерес в этой истории не был нарушен, если будет до приговора принято какое-то решение по маме. Нельзя травмировать его психику, - пояснила омбудсмен.

А сам Пашка, как известно, хочет жить с мамой. Вряд так его настроила только мать. Тем не менее, после поднявшейся шумихи в СМИ и из-за пристального внимания к действиям органов опеки омбудсмена при президенте и прокуратуры, а также после начавшейся проверки следкома мальчика все-таки поместили в социальный центр. Мать 17 декабря согласилась на это после встречи с замминистра омского образования и психологами. Выиграл ли от этого ребенок? Трудно судить однозначно.

3. ПОЧЕМУ ОБ УЖАСАХ С МАЛЬЧИКОМ МОЛЧАЛИ СОСЕДИ?

Юмашевы жили в общежитии на окраине Омска. Тем не менее, сейчас в суде соседи уверяют: они даже не догадывались, как измывались над мальчиком дома. При этом они же рассказывают, что ребенок периодически просил пустить его переночевать.

Соседи оправдываются: мальчик искусно придумывал истории про уехавшую маму и потерянные ключи от комнаты. Но все жильцы дома признают: видели, как ребенок не хочет идти домой. Мальчик даже играл чаще в коридоре, чем в своей комнате, где его, оказывается, не ждало ничего хорошего. Замечали и травмы на коленках, которые были в бинтах и вате. Но, по их словам, ребенок отмахивался: упал, ударился, ничего страшного. И никого это не насторожило.

В этом коридоре общаги на окраине Омска частенько видели мальчика - домой он не спешил.Фото: Анна МИКУЛА

4. МАТЬ НЕ ЗАЩИЩАЛА СЫНА - ПОЧЕМУ?

Как мы выяснили, сама мать первой предложила наказание с гречкой. В разговоре с нами она потом будет оправдываться: дескать, она сама пробовала постоять на крупе и ей было не больно. Юмашева упускает важную деталь: она это делала в течение 5 минут, а Пашка стоял часами, иногда и всю ночь.

Правда, после первого раза наказывал ребенка всегда отчим Казаков. Но мать, не попыталась защитить сына. Алина Юмашева - детдомовская. Друзья и одноклассники описывают ее как незаметную, тихую, скромную девушку. Есть и свидетельства о том, что она попросту боялась тирана Сергея Казакова и не смела ему перечить. Но это, конечно, никак не может служить ей оправданием за все то, что случилось с маленьким Пашкой.

5. ЧТО БУДЕТ С ПАШКОЙ, ЕСЛИ МАТЬ ПОСАДЯТ?

Как мы уже говорили, Алина Юмашева из детдома. Но тут данные немного рознятся. Есть информация и о том, что ее какое-то время воспитывала тетя. Больше в ее и Пашкиной жизни никого нет. Биологический отец мальчика, как нам стало известно, находится в тюрьме. Других родственников у ребенка нет. Так что если мать до приговора лишат родительских прав или отправят за решетку - Пашу придется передать в детдом. Однако уже сейчас в редакцию «Комсомолки» позвонило несколько потрясенных его историей семей, которые хотят усыновить мальчика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/750045" frameborder="0"></iframe> «Мальчик на гречке».Ребёнка заставляли часами стоять на гречке. В итоге она вросла ему в колени! Отчима задержали, а мать - на свободе. Малыша решили пока оставить с ней... Осторожно! Шокирующий контент

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Мать омского «мальчика на гречке» все-таки согласилась его отдать

Дело сдвинулось с мертвой точки. 8-летнего Пашу все-таки решили на некоторое время поместить в реабилитационный центр. Мать ребенка согласилась, что так будет лучше для всех. 17 декабря состоялась встреча Юмашевой с замминистра образования и главным внештатным психологом Омской области (далее)

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