«Желаю всем в правильное время оказаться на нужной березе»: В деревне омского тик-токера Дудоладова, наконец, появилась нормальная связь

Алексею больше не надо лезть на березу, чтобы записать новый тик-ток.

Трудно быть блогером в отдаленной деревне без интернета. Но Алексею Дудоладову из Омской области удалось не только стать популярным на всю страну, но и решить основную проблему.

– Наконец-то ловлю связь не на березе, – поделился радостной новостью тик-токер, известный под ником «Омский колхозник».

Напомним, парень Называевского района прославился после того, как озвучил всеобщую для его деревни Станкевичи проблему – почти полное отсутствие связи. Блогер рассказал, что во время карантина ему приходилось учиться из дома, но делать это можно было только с риском для жизни. Алексею приходилось лезть на березу, чтобы поймать хоть какой-то интернет.

Самобытного сельчанина, заметили и федеральные СМИ, и федеральные чиновники. В личные сообщения в Instagram Алексею написал министр цифрового развития России Максут Шадаев. А омские даже пытались вовлечь Дудоладова во всевозможные партии. Он, кстати, рассказал в интервью «Комсомолке», что точно не планирует связывать свое будущее с политикой.

Алексея пригласили в общественный совет при облправительстве, а также пообещали решить проблему с интернетом до конца 2020 года. Однако, когда это не удалось, предложили поменять оператора. А замминистра регионального минпрома Максим Сушков лично приезжал в Станкевичи, чтобы опровергнуть утверждение блогера о плохом качестве связи. Но затея провалилась – в прямой эфир со своего телефона в деревне чиновник выйти так и не смог.

В итоге вышку сотовой связи все-таки установили – в соседней деревне Редкое. Но ее охват около 6 километров, так что Станкевичам тоже хватит интернета, чтобы учиться, работать и смотреть сериалы.

Вот та самая вышка, которая решала проблемы со связью. Фото: скриншот instagram.com/omskiy.kolhoznik

– Я ловлю связь не на березе – справедливость восторжествовала! Получилось победить, но какими трудами пришлось добиваться. Всем спасибо за поддержку! Сейчас все хорошо, я доволен. Здесь все завешали флажками, – рассказал Алексей Дудоладов своим подписчикам. – Вот теперь можно говорить – ПОБЕДА! Свою березу я никогда не забуду, мне до слез жалко, что она теперь не будет нести такой важности... Береза принесла мне неимоверную славу, очень много полезных знакомств, открыла глаза на многих людей, но и, конечно же, самое приятное – любовь. Желаю всем в правильное время оказаться на нужной березе – и в вашей жизни будет радость. Еще раз всем огромное спасибо! Теперь, думаю, можно отдохнуть и подготовиться к новым свершениям!