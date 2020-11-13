Тиктокер из Омска попал в выпуск «Вечернего Урганта» из-за жалобы на отсутствие интернета

Жалоба омского тиктокера попала в шоу на федеральном канале. Фото: www.instagram.com/omskiy.kolhoznik/

Несколько дней назад свою жалобу записал на видео Алексей Дудолаев, больше известны в сети как "Омский колхозник". Он рассказывал о проблемах с дистанционным обучением. Чтобы поприсутствовать на лекциях ему приходилось лезть на березу.

Фрагмент из этого обращения и попал в ироничный дайджест в программу "Вечерний Ургант". Ведущих удивило наличие интернета именно на березе.

- А откуда Интернет на березе? Грачи улетели, роутер оставили? - интересуется соведущий Ивана Урганта Дмитрий Хрусталев.

Сам комик отметил, что омским властям нужно беречь лес, чтобы дети могли учиться, а также задался вопросом, услышали ли власти жалобы блогера. Их действительно услышали. В министерстве образования тиктокеру посоветовали использовать альтернативные способы связи с преподавателями. А в институте речного транспорта, где учится парень, пообещали разработать для него индивидуальную программу занятий.