Омский «тиктокер с березы», лазивший за интернетом на дерево, встретится с губернатором

На березе, по словам тиктокера, уже очень холодно. Фото: Instagram.com

Алексей Дудоладов из омской деревушки все же смог привлечь внимание к своей проблеме. Популярный тиктокер, больше известный в Сети под ником "Омский колхозник", записал видеообращение к губернатору. В нем он пожаловался на плохой интернет - чтобы выкладывать свои ролики и учиться на дистанционке парню, по его словам приходилось залезать на березу. Только там удавалось поймать сигнал.

После того, как история тиктокера вышла далеко за пределы Омска и попала на федеральные каналы, Алексею предложили встретиться с губернатором Александром Бурковым. Об этом сообщил сам Дудоладов.

Напомним, что история омского тиктокера дошла аж до Москвы. На следующий день ему неожиданно написал в Instagram сам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

А после этого на беду тиктокера отреагировали и в омском правительстве. Чиновники регионального министерства промышленности, связи и цифрового развития съездили в деревню Алексея и замерили скорость интернета. Они посоветовали звезде Tik-Tok ловить сигнал у трассы, проходящей рядом с поселком.

Такой совет чиновников Алексея Дудолаева не устроил. Он уже возмутился в соцсетях. И даже пригрозил записать видеообращение к президенту.