«Тиктокер с березы» из омского села хочет принести на дерево шубу и записать из-за плохого интернета жалобу к Путину

Парень из деревни на 39 домов прославился в Tik-Tok роликами о сельском быте. Фото: Instagram.com

С необычной проблемой столкнулся тиктокер Алексей Дудолаев, более известный в интернете под ником «Омский колхозник». Парень из деревни на 39 домов прославился в Tik-Tok роликами о сельском быте.

Правда, он жалуется: чтобы загрузить одно такое видео с телефона, приходится залезать на березу. Только там удается поймать сигнал интернета.

Новым испытанием для тиктокера стал перевод его техникума на дистанционное обучение. Для этого тоже нужен стабильный интернет. Отчаявшийся сибиряк записал видеообращение с жалобой к губернатору.

Вот только чиновники в своем ответе предложили парню поискать сигнал интернета возле проходящей неподалеку от его дома трассы. Звезду Tik-Tok такой ответ не устроил.

- Если ситуация не улучшится, - говорит Алексей, - я, наверное, снова на березу полезу и запишу оттуда в зимний мороз обращение Путину. Потому что так дальше жить нельзя. Почему где-то есть связь, а где-то нет? Это настоящее цифровое неравенство.

Отрицает Дудоладов и обвинения в хайпе.

- Я просидел на ветке две пары на дистанционке и околел, сидеть еще одно занятие уже не было сил. Тогда я и решил записать обращение к губернатору прямо с этой березы. Накипело, - сказал тиктокер.