"Проблему понял, на связи!": Тиктокеру из омской деревни, который лазил за интернетом на дерево, в Instagram написал глава минпрома

Студент из Омской области пожаловался в соцсетях на проблему с интернетом и прогремел на всю страну. Фото:www.instagram.com/omskiy.kolhoznik/

Студент из Омской области Алексей Дудолаев воспользовался соцсетями, чтобы обратить внимание на проблему дистанционного образования. Он рассказал, что вынужден залезать на 8-метровую березу каждый день, чтобы побывать на лекциях в Zoom. Видео получило резонанс, благодаря подпищикам Алексея. Этим летом он набрал популярность в Tik Tok под ником "Омский колхозник".

На обращение парня отреагировали омские чиновники. В региональном министерстве образования молодому человеку посоветовали воспользоваться не видеосвязью, а, например, электронной почтой. В институте речного транспорта, где и учится Дудолаев для него пообещали разработать индивидуальную учебную программу. Обращение студента приобрело такую известность, что его обсудили в комедийном шоу "Вечерний Ургант", где ведущие с иронией прокомментировали необходимость залезать на дерево, чтобы поймать сеть.

Эта история получила неожиданное продолжение. В личные сообщения в Instagram Алексею написал министр цифрового развития России Максут Шадаев. Аккаунт с его именем написал студенту, что заметил проблему и постарается ее решить.

- Проблему с березой понял, попробуем оперативно решить. На связи, - гласит сообщение.

Скриншотом сообщения поделился сам блогер. Фото: скриншот Алексея Дудолаева

Аккаунт Шадаева в Инстаграм не верифицирован и имеет всего 2 публикации, трудно сказать, действительно ли он принадлежит министру. Но можно предположить, что он настоящий, так как на него подписаны несколько высокопоставленных чиновников.

В тоже время в поселке побывали специалисты из министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области и замерили скорость мобильного интернета, который ловит в населенном пункте.

- Связь в деревне обеспечивает вышка «Теле 2», которая расположена в другом населенном пункте на расстоянии 12 км. Как выяснилось после замеров, дом молодого человека стоит в низине и поэтому «затемнен». В 100 метрах, в домах у центральной дороги скорость 13 мегабит в секунду, а это как раз 4 G. Чтобы передавать в Tik Tok большие объемы информации, можно найти место недалеко от дома или у соседей, - отчитались в ведомстве о проведенной проверке.