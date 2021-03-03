История тиктокера Лехи из Омской области началась еще осенью 2020 года. Свой блог в соцсетях парню удалось сделать популярным благодаря коротким видео из жизни сельчанина в небольшой деревне. Аудитория блога быстро выросла до 100 тысяч подписчиков. Сам Алексей в это время учится в Омске в институте водного транспорта и осенью, как и многие другие студенты, столкнулся с проблемой – их перевели на дистант.В это время Алексею Дудоладову пришлось вернуться в родную деревню Станкевичи в Омской области. Здесь блогер в полной мере ощутил проблему отсутствия нормального интернета. Каждый день ему необходимо было выходить на связь с преподавателями и прослушивать длинные лекции в зуме, но дома сигнал интернета был таким слабым, что это было просто не возможно. Студенту не верили и считали, что он просто прогуливает. Тогда Леха воспользовался единственным способом поймать устойчивый сигнал – полез на березу, откуда вел эфиры для блога раньше. Но летом было тепло, а в ноябре, когда все происходило, уже лежал снег и установилась стабильная минусовая температура. Долго так учиться Алексей не смог и прямо с березы после нескольких лекций записал обращение к губернатору Омской области Александру Буркову.После этого в деревню Дудоладова заглянули и провайдеры связи, и замминистра промышленности и связи Омской области, и просто неравнодушные омичи. Все убедились, что связь в деревне правда плохая. Алексей даже лично встретился с Александром Бурковым. На встрече глава региона пообещал, что в селе появится вышка сотовой связи, которая обеспечит устойчивый сигнал, но установка затягивалась.И вот в этой истории поставлена точка. Алексей Дудоладов в своем Instagram написал, что вышку установили и готовятся запустить.- Сегодня, 2 марта, вышку установили - наверняка связь будет! Пока только установили, ввести в эксплуатацию обещали до конца первого квартала, - рассказал тиктокер.Алексей Дудоладов поделился с «Комсомольской Правдой в Омске» своими эмоциями после установки вышки. Он отметил, что все могло бы сложиться иначе.- Круто, что получилось добиться своего. Наверное, если бы осенью мне не говорили, что со связью все в порядке и я сам виноват в том, что не предупредил преподавателей и не искал выходов из сложившейся ситуации, я бы отреагировал иначе. Но после всего во мне проснулся азарт и решимость довести начатое до конца, - рассказал Алексей. – Как отреагировали соседи на установку вышки, я пока не знаю, сейчас я на учебе в Омске.Вышку установили не в самих Станкевичах, а в соседней деревне Редкое, которая находится в 2 километрах. Эта вышка должна обеспечить мобильной связью и интернетом три деревни, также устойчивый сигнал появиться на трассе. Раньше связь там была не везде. Заработать вышка должна до конца первого квартала 2021 года. Слезать с березы после подключения интернета Леха не планирует. Запись эфиров с дерева уже стала для него своеобразной традицией.- Береза стала местом с совершенно другой энергетикой. Все видео, которые снимались на березе, получили необыкновенный резонанс. Благодаря одному из таких видео с березы я даже познакомился со своей девушкой. Береза успела стать для меня своеобразным талисманом, поэтому проводить оттуда эфиры буду продолжать, - отмечает Алексей.