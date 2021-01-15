Громкая история с тиктокером из деревни Станкевичи в Омской области и его борьбой за проведение нормальной связи не утихает. После встречи с губернатором региона, Алексей Дудоладов рассчитывал на установку вышки сотовой связи, которая должна была охватить три соседние деревни. Но, время прошло, а в установке отказали, сославшись на то, что это не выгодно.- Связь в Станкевичах есть. У текущего оператора не везде устойчивая, зато У «Теле 2» везде 10 мегабит. Рекомендация Алексею - сменить оператора, - высказывались в пресс-службе минпрома. Также чиновники сами выехали на место и решили проверить, ловит ли в деревне связь.Судя по видео, которое опубликовал на своей странице Алексей, сигнал есть, но он все равно не устойчивый. Чиновнику удалось совершить видеозвонок, но изображение и звук постоянно прерывались.- \\"Повторное подключение\\" - самое частое, что я вижу в WhatsApp, - прокомментировал Алексей, когда связь в очередной раз прервалась.