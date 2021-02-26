Сегодня, 26 февраля, в областном суде Омской области рассмотрели апелляцию стороны защиты бывшего министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой, в отношении которой возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Если кратко: представители экс-чиновницы просят отменить постановление о ее аресте и только после этого обещают подумать о возвращении своей подзащитной в Россию.Напомним, 29 января Куйбышевский райсуд принял решение о ее заочном аресте и объявлении в международный розыск. По версии обвинения, бывшая чиновница уехала из России еще 19 октября – почти сразу после нашумевшей истории с демаршем скорых и собственной отставки. И больше на родине не появлялась. Несмотря на неоднократные и настойчивые вызовы следователей.Адвокат Солдатовой Станислав Шебалин объясняет это так: после увольнения Ирине Геннадьевне надо было привести в порядок нервы и она отправилась отдыхать на Бали. А когда в отношении нее возбудили уголовное дело, решила не возвращаться в Россию и остаться жить в своей квартире в Эмиратах. Кроме того, сейчас у нее якобы и нет средств на обратную дорогу – все счета заблокированы.– У супруга Ирины Геннадьевны тоже заблокированы? – поинтересовались мы у Станислава Шебалина.– Нет, конечно. Но ей же придется на что-то жить в России.Представители силовых структур нам подтвердили: на данный момент у Ирины Солдатовой арестованы 10 счетов, а также недвижимость – 3-комнатная квартира на улице Мосфильмовской (в районе Воробьевых гор) в Москве, оцененная в 40 млн рублей, двухэтажный дачный дом в Подмосковье, стоимость которого по документам 5 млн рублей (но, вероятно, она может быть больше), а также двухкомнатная квартира в Саратове из которого наша экс-министр родом. Поскольку полностью лишать жилья по закону человека нельзя, еще одну столичную квартиру меньшей площадью ей оставили.Теперь, собственно к сути, обвинений. На данный момент бывшей чиновнице инкриминируют причастность к хищению по уточненным данным около 103 млн рублей. По версии следствия, на такую сумму областной минздрав, возглавляемый Солдатовой переплатил при закупках оборудования для ковидных госпиталей. Пока речь идет только о 6 контрактах из 26 заключенных – со 2 апреля по 5 ноября 2020 года – в период, когда Солдатова была министром.В свою очередь защита приводит, например, такой аргумент. Один из договоров Ирина Геннадьевна заключила 8 апреля, через несколько дней после вступления в должность. Якобы она просто еще не успела разобраться в ситуации и никак не могла на нее повлиять.Также подчеркивают, что преступление было совершено не группой лиц, так как второму предполагаемому соучастнику – руководителю региональной Дирекции здравоохранения Виктору Бабикову – обвинение пока не предъявлено, он проходит как подозреваемый. Кроме того, нет доказательств, что «пропавшие» деньги выводились через аффилированные с Солдатовой и Бабиковым фирмы.А вот в региональном Следственном комитете нас заверили: доказательства по последнему пункту есть стопроцентные – какие именно, в том числе и адвокатам экс-министра расскажут по окончании расследования.На данный момент в СКР с интересом изучают направленный им акт проверки Росфинмониторинга. В этом более чем 100-страничном документе подробно расписаны все эпизоды с госзакупками, совершенными областным минздравом под руководством Солдатовой за семь месяцев. Напомним, в общей сложности за этот период на борьбу с коронавирусом Омская область получила субсидию в 1,2 млрд рублей. Большая часть этой суммы была потрачена с нарушениями. Речь идет также и о закупках, производившихся без конкурса. Среди нарушений, например, выявлены закупки, сделанные без предварительной оценки рыночной стоимости товара. Если простыми словами, это как покупать за 5 млн сотовый номинальной стоимостью в 30 тысяч. То есть, тратя деньги наобум, не выяснив, реальную цену.В общей сложности таких нарушений насчитали на закупках в 920 млн рублей. Потенциально часть этих денег по окончании расследования может превратиться в сумму убытка причиненного бюджету, и выйти далеко за пределы обозначенных изначально 103 млн рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Солдатова не скрывается за границей!»: Адвокат экс-главы омского минздрава заявил, что у нее нет денег на возвращение в Россию- Скоропостижно все это было сделано [объявлено об уголовном деле и заочном аресте] 29 января. Об уголовном деле она не знала. Она не скрывается, - сказал на суде один из адвокатов бывшего министра здравоохранения Станислав Шебалин. (Подробнее...)На омского экс-министра Ирину Солдатову завели уголовное дело. Она заочно арестованаИрина Солдатова возглавляла минздрав Омской области всего несколько месяцев, но стала, пожалуй, самым скандальным министром за все время. Напомним, неонатолога из Москвы назначили курировать омское здравоохранение в начале апреля в качестве кризисного менеджера, который сможет разобраться со всеми ковидными проблемами в регионе.Но вместо этого ситуация настолько ухудшилась, что осенью в коронавирусных госпиталях не осталось свободных мест. В больницу не брали даже тяжелобольных омичей с обширным поражением легких. В это же время скорые были вынуждены простаивать в огромных очередях с пациентами на томографию. Такие же толпы и неразбериха были и в поликлиниках. Люди с температурой ждали участковых врачей по несколько суток. Параллельно с этим новый министр массово увольняла главврачей больниц и назначала туда своих знакомых. 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