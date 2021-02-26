В областном суде Омской области начинается рассмотрение жалобы экс-главы регионального минздрава Ирины Солдатовой на свой заочный арест. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий. Заведено уголовное дело. Как считает следствие, чиновница заключала контракты на поставку медицинского оборудования с аффилированными фирмами и по завышенным ценам. Ущерб бюджету Омской области оценили в 105 миллионов. Сама чиновница находится уже долгое время в Эмиратах. Возвращаться в Россию она пока не планирует. Следствие расценивает эти действия как попытку скрыться от уголовного преследования. Однако защита Солдатовой заявили, что чиновница вовсе не скрывается.– Скоропостижно все это было сделано [объявлено об уголовном деле и заочном аресте] 29 января. Об уголовном деле она не знала. Она не скрывается, - сказал на суде один из адвокатов бывшего министра здравоохранения Станислав Шебалин.– Но следствие заявляло неоднократно, что она отказывалась явиться на допрос...– Секундочку, вы же знаете, где она находится? Приехать на следующий день после вызова – нереально.– А почему вообще не приехать в Россию, если ее вызывают? Позже, в любое время.– А кто говорит, что она не собирается приехать? Ей говорят: «Завтра приезжайте». Она отвечает: «Завтра я не могу».– Почему?– Вы у меня спрашиваете?– Ну, с ней я, к сожалению, пообщаться сейчас ведь не могу. Ирина Геннадьевна была готова к такому повороту?– Да она не сбегала от следствия. Она готова была приехать, сотрудничать. Я общался со следствием, чтобы дать понять: мы не хотим сбегать от следствия, просто хотим нормально сотрудничать. Что не нужно никого лишать свободы. Сами понимаете, человек никогда не был в такой ситуации. Мы сказали, что готовы сотрудничать. Но не нашли понимания. Следствие сообщило, что Солдатова объявлена в розыск. Кроме того, у нее заблокированы все счета, у нее нет денег, чтобы вернуться на родину.– У супруга Ирины Геннадьевны тоже заблокированы?– Нет, конечно. Но ей же придется на что-то жить в России.В суде защита напирала и на то, что Солдатову не обязательно арестовывать – в России ей есть, где находиться под домашним арестом. У экс-министра имеется недвижимость в Москве и Московской области. Кроме того, адвокат настаивает: квартира в Эмиратах, где сейчас находится Солдатова, куплена не на деньги, заработанные в Омске на посту министра (этого, кстати, вроде бы, никто и не утверждает), а на средства мужа-предпринимателя.Добавим, что за пределами страны она находится с 19 октября. Следствие же считает, что бывшая глава минздрава может задействовать свои связи в Омске и Москве, чтобы уйти от ответственности.Поэтому, рассмотрев апелляцию стороны защиты, судья Омского областного суда оставила в силе решение о заочном аресте бывшей чиновницы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Следствие: Сумма нарушений, допущенных омским экс-министром Солдатовой, может вырасти до 920 млнСейчас в региональном СКР изучают более чем 100-страничный акт проверки Росфинмониторинга (Далее...)ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Солдатова не скрывается за границей!»: Адвокат экс-главы омского минздрава заявил, что у нее нет денег на возвращение в Россию- Скоропостижно все это было сделано [объявлено об уголовном деле и заочном аресте] 29 января. Об уголовном деле она не знала. Она не скрывается, - сказал на суде один из адвокатов бывшего министра здравоохранения Станислав Шебалин. (Подробнее...)На омского экс-министра Ирину Солдатову завели уголовное дело. Она заочно арестованаИрина Солдатова возглавляла минздрав Омской области всего несколько месяцев, но стала, пожалуй, самым скандальным министром за все время. Напомним, неонатолога из Москвы назначили курировать омское здравоохранение в начале апреля в качестве кризисного менеджера, который сможет разобраться со всеми ковидными проблемами в регионе.Но вместо этого ситуация настолько ухудшилась, что осенью в коронавирусных госпиталях не осталось свободных мест. В больницу не брали даже тяжелобольных омичей с обширным поражением легких. В это же время скорые были вынуждены простаивать в огромных очередях с пациентами на томографию. Такие же толпы и неразбериха были и в поликлиниках. Люди с температурой ждали участковых врачей по несколько суток. Параллельно с этим новый министр массово увольняла главврачей больниц и назначала туда своих знакомых. (Далее...)А В ЭТО ВРЕМЯНазвана причина очередей в ковидные больницы Омска (далее)ПОДРОБНОСТИПосле ЧП с отсутствием мест в больницах даже для тяжелых пациентов, в Омск едет проверка из Москвы (далее)А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ«Это за гранью понимания!»: Омский губернатор требует назвать виновных в ЧП, когда из-за нехватки мест в больницах пациентов привезли к минздраву (далее)ТЕМ ВРЕМЕНЕМВ Омске после демарша скорых, которые привезли пациентов к минздраву, в больницах создадут 700 коек для пациентов с ковидом (далее)В ТЕМУВ Омске после ЧП с забитыми больницами, где не приняли пациентов с ковидом, отстранили от работы замминистра здравоохранения Малову (далее)КСТАТИВ Омске из-за нехватки мест в больницах скорые начали свозить пациентов с ковидом к зданию минздрава (далее)