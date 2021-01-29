На омского экс-министра Ирину Солдатову завели уголовное дело. Она заочно арестована

За этот снимок в разгар пандемии и на фоне проблем в омском здравоохранении сибиряки прозвали чиновницу иронично – «парашютистка».

Ирина Солдатова возглавляла минздрав Омской области всего несколько месяцев, но стала, пожалуй, самым скандальным министром за все время. Напомним, неонатолога из Москвы назначили курировать омское здравоохранение в начале апреля в качестве кризисного менеджера, который сможет разобраться со всеми ковидными проблемами в регионе.

Но вместо этого ситуация настолько ухудшилась, что осенью в коронавирусных госпиталях не осталось свободных мест. В больницу не брали даже тяжелобольных омичей с обширным поражением легких. В это же время скорые были вынуждены простаивать в огромных очередях с пациентами на томографию. Такие же толпы и неразбериха были и в поликлиниках. Люди с температурой ждали участковых врачей по несколько суток. Параллельно с этим новый министр массово увольняла главврачей больниц и назначала туда своих знакомых.

В итоге Ирину Солдатову уволили после демарша скорых, случившегося 28 октября. Напомним, несколько машин неотложки выстроились перед зданием минздрава и 40 минут простояли с включенными сиренами. Медики весь день были вынуждены возить по городу умиравших пациентов с пневмонией, которых не могли определить ни в одну из больниц города. На место отправленной в отставку Солдатовой назначили главврача больницы, где спасали Алексея Навального, – Александра Мураховского. Сейчас ситуация начала стабилизироваться.

Но спустя несколько месяцев после увольнения экс-министр подала в суд на ревизоров. Проверка Управления Федерального Казначейства по Омской области выявила нарушения при госзакупках медоборудования на сумму более, чем в 105 млн рублей. Солдатова, вероятно, пыталась это оспорить, но иск ей в итоге вернули.

И вот стало известно, что в отношении бывшего главы омского минздрава возбудили уголовное дело по «традиционной» для чиновников статье «Превышение должностных полномочий».

– Следственными органами СУ СК РФ по Омской области продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), – рассказали «Комсомольской правде в Омске» в региональном Следственном комитете. – Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, представленным УФСБ России по Омской области. В настоящее время в суде рассматривается ходатайство следственных органов об избрании Солдатовой заочно меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также фигурантами уголовного дела стали руководитель региональной Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области Виктор Бабиков и ряд иных должностных лиц.

По версии следствия, Солдатова, Бабиков и иные лица, действуя совместно, явно превышая свои должностные полномочия, организовали подготовку документов и заключение государственных контрактов с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной стоимости, в том числе в рамках освоения бюджетных средств, выделенных Омской области на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19. В результате этих противоправных действий региональному министерству здравоохранения причинен значительный материальный ущерб в сумме более 105 миллионов рублей.

В рамках обысков изъята интересующая следствие документация. В отношении Ирины Солдатовой вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, но поскольку она на неоднократные вызовы следователя уклонялась от явки, скрываясь за границей, в отношении нее по ходатайству следствия судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а Солдатова объявлена в международный розыск.

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