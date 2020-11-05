Скандал с нехваткой мест в больницах и увольнение главврачей пачками: Чем запомнилась глава омского минздрава, отправленная в отставку

Ирина Солдатова так и не стала своей в медицинской среде Омской области. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Случилось то, чего многие омичи добивались еще с лета. После скандала со скорыми у стен минздрава в отставку отправили министра омского здравоохранения Ирину Солдатову. Решение после окончания проверки Росздравнадзора принял губернатор Александр Бурков. Случившуюся историю со скорыми он назвал преступной халатностью. Шансов оставить Ирину Солдатову у главы региона уже не было. В итоге она не проработала в министерстве и 8 месяцев.

- Это взвешенное решение, – сказал Александр Бурков. – Отставка министра - результат анализа состояния системы здравоохранения региона, а также результат проверки Росздравнадзора по итогам инцидента со скорой помощью 27 октября. Наша главная задача сделать все, чтобы такие инциденты не повторялись.

Вспоминаем, чем запомнилась омичам министр Ирина Солдатова и почему у нее не получилось собрать нашу медицину в кулак в эти непростые времена.

1. Чехарда с главными врачами

К своим обязанностям Солдатова приступила с 1 апреля. И начала довольно лихо. Сразу же уволила всех прежних заместителей министра. Она это объяснила тем, что ей комфортнее работать со своей командой.

А дальше начали пачками слетать главные врачи омских больниц: руководитель горбольницы №3, руководитель горбольницы №9, глава перинатального центра, главврач инфекционной больницы. Было очевидно, что в между новым министром и руководителями омских медучреждений что-то происходит. Когда количество уволенных главврачей достигло пяти, Ирине Солдатовой пришлось оправдываться. Потому что жители уже начали косо посматривать в ее сторону и поговаривать, что новый министр пришла махать шашкой.

- Есть врачи, которые не совсем ответственно выполняют работу, которые нарушают дисциплину. К сожалению, был случай, когда главный врач пришёл в нетрезвом виде на работу. Есть неисполнение долга и нежелание работать в коллективе. Есть также ситуации, когда врачи уходят самостоятельно, в частную медицину, а ещё один переезжает в другой регион по семейным причинам, - пришлось оправдываться Солдатовой.

2. Конфликт с централизацией лабораторий для анализов

Уже через 2 месяца на своем посту новый министр лихо затеяла реформы в системе омского здравоохранения. Ирина Солдатова не скрывала планов сделать единую централизованную лабораторию, которая бы делала все медицинские анализы. Свое решение она объяснила так:

- В одной из больниц и насчитала сразу 5 лабораторий. Зачем? Единый центр сделает систему более удобной. И потом: пациенту, какая разница, где ему быстро и качественно сделают анализы? Мы должны быть ориентированы, в первую очередь, на пациентов. Конечно, главврачи больниц будут упираться. Для них это было источником заработка, - заявила чиновница.

Вот только не учла она, что в 85 лабораториях работало почти 1 500 медиков. И большая часть при этом потеряла бы работу. Естественно, реформа Солдатовой им пришлась не по душе. Разгорелся скандал, медики начали собирать подписи под петицией в защиту лабораторий.

- При открытии этого центра будет всего лишь 140 открытых вакансий, и то эти рабочие места будут занимать врачи-вахтовики! - написали омские врачи. - А что делать 1500 человек, оставшимся без работы, которые не могут переучиться на другого специалиста!? Что делать людям с их кредитами, детьми, семьями?!

Под давлением общественности министр отказалась от своих планов.

3. Прыжок с парашютом в разгар пандемии

Не смогли омичи простить Ирине Солдатовой и один неосторожный шаг. На День города в разгар пандемии и паники сибиряков вокруг коронавируса она решила прыгнуть с парашютом. Сделай министр это в нерабочее время и оставь это событие при себе, может быть ничего бы и не было. Но чиновница почему-то решила поделиться этим фото в своем Instagram.

За этот снимок в разгар пандемии и на фоне проблем в омском здравоохранении сибиряки прозвали чиновницу иронично - "парашютистка". Фото: Instagram.com

Когда ситуация с коронавирусом ухудшилась, а в омском здравоохранении начались проблемы с госпитализацией, сибиряки припомнили министру этот снимок. Ирина Солдатова поспешила удалить его, но было уже поздно. За чиновницей приклеилось ироничное прозвище, которое ей дали омичи, - парашютистка.

4. Несоответствий данных о смертности от ковида с цифрами Росстата

Серьезно пошатнула позиции министра и путаница с данными смертности от ковида. Спутал карты главе минздрава отчет Росстата. Ведомство вдруг сообщило, что в Омской области за июнь от ковида скончались 86 пациентов. Сибиряки были удивлены и подняли сводки омского минздрава. Оказалось, что наши медики в июне сообщали лишь о 12 таких случаев. Жители заподозрили ведомство Солдатовой в занижении цифр смертности. А омский минздрав неуклюже попытался объяснить расхождение цифр.

- Установление окончательной причины смерти процесс сложный и длительный, иногда требующий проведения дополнительных исследований и проб на новую коронавирусную инфекцию. Длительность проведения дополнительных исследований может достигать 30 дней с момента смерти пациента, - витиевато написали в официальном релизе подчиненные министра.

5. Скандал с нехваткой мест в больницах

История со скорыми, которые не смогли найти два места в омских больницах, стала решающим ударом по Ирине Солдатовой. Как так получилось, что в минздраве не знали о забитых медучреждениях, до сих пор загадка. Шумиха долетела до Москвы, откуда приехали проверяющие из Росздравнадзора и минздрава РФ. Шансов сохранить свое место у министра не было. Странно, что она не лишилась своего поста в тот же вечер. В правительстве решили дождаться окончания проверки, которая установит виновного в ситуации. Для омичей его имя и фамилия были очевидны в тот же вечер. Соцсети пестрили критикой в адрес Ирины Солдатовой.

6. Так и не стала своей в медицинских кругах Омска

Нельзя не признать, что Ирина Солдатова пришла к руководству минздрава в тяжелые времена. В разгар пандемии кресло министра здравоохранения, по сути, расстрельное место. Но чиновнице не удалось главного: стать своей в медицинской среде. Мы неоднократно слышали от заслуженных и опытных врачей не самые лесные отзывы. Самые мягкие из них: Солдатова не понимает, что делает и ей не хватает опыта в профессии. А самые язвительные коллеги чиновницы до сих пор припоминают ей неосторожную фразу, сказанную мне о ковиде летом:

- Победить коронавирус мы планируем к 1 июля, - сказала мне тогда Ирина Солдатова.

Диалога с врачами действительно не вышло. Признавала это в беседе с "Комсомолкой" и сама министр.

- Я думаю, что победить коронавирус мы постараемся до 1 июля. Сейчас мы на плато. Что такое победили и какие идеальные цифры по числу заболевших в день? Я думаю, что 10-20 человек, это будет нормально. К этому нужно стремиться, - дала прогноз в начале лета Ирина Геннадьевна.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Не ищите виноватых и не подливайте масло в огонь!»

Министр здравоохранения Омской области Ирина СОЛДАТОВА:

- Нужна помощь каждого из Вас! Ваше терпение и понимание! Нагрузка на систему здравоохранения возросла многократно! Давайте перестанем искать виноватых, ругать врачей, говорить, что все только плохо, «подливать масла в огонь» и устраивать провокации! Как дальше будут развиваться события, зависит только от нас! Давайте с пониманием относится к сложившейся ситуации и беречь близких! - написала в своем Instagram министр вчера омичам и оказалось, что это были прощальными словами.

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