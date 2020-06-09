2020-06-09T09:53:39+03:00
Общество

Названа дата, когда коронавирус в Омской области должны победить

Прогноз озвучила глава минздрава Ирина Солдатова. Она объяснила, что в ее понимании - победа
Станислав МУХИН
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Прогноз озвучила глава минздрава Ирина Солдатова.Прогноз озвучила глава минздрава Ирина Солдатова.Фото: Instagram.com
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Постепенно приближается к 2 000 тысячам число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Омской области. Сейчас регион вышел на плато - власти переходят на второй этап отмены ограничений. Министр образования Омской области ответила на вопрос сайта "Комсомольская правда в Омске" о том, когда в регионе можно говорить о победе над коронавирусом.

- Я думаю, что победить коронавирус мы постараемся до 1 июля. Сейчас мы на плато. Что такое победили и какие идеальные цифры по числу заболевших в день? Я думаю, что 10-20 человек, это будет нормально. К этому нужно стремиться, - сказала в интервью сайту "Комсомольская правда в Омске" министр Ирина Солдатова. - Не нужно бояться, может, цифры потом будут даже выше. Мы же планируем возобновлять плановую помощь. И перед операцией мазок на коронавирус будет обязательным, чтобы не заносить инфекцию в медицинское учреждение. К этому мы придем в течение года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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