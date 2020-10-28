После ЧП с отсутствием мест в больницах даже для тяжелых пациентов, в Омск едет проверка из Москвы

Из-за отсутствия мест в больницах медикам скорой пришлось 12 часов возить по городу пациенту с 80% поражения легких. Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне в Омске произошло ЧП, вышедшее уже далеко за пределы города. Все началось с того, что поздно вечером перед зданием областного минздрава выстроились сразу три скорых. Машины стояли с включенными сиренами, чтобы хоть таким способом привлечь внимание чиновников к своим умирающим пациентам.

Всему этому предшествовала 12-часовая езда по городу. Все больницы отказались принимать новых пациентов, ссылаясь на отсутствие мест. В отчаянии медики пошли на крайний шаг и приехали к минздраву. После того, как история получила широкую огласку, места для пациентов нашлись.

– Мы смогли все-таки доставить обоих пациентов живыми в БСПМ-2, – рассказал «Комсомольской правде в Омске» глава областной станции скорой помощи Максим Стуканов. – Но неизвестно, как бы все закончилось, если бы это произошло хоть немного позже.

На происшедшее уже отреагировал губернатор Александр Бурков. Он назвал ситуацию недопустимой. Судя по всему, серьезный разбор полетов будет уже скоро и в минздраве.

– Сегодня в Омск прибудут заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, а также замруководителя федерального Росздравнадзора Дмитрий Павлюков, – сообщает Telegram-канал «ОмскЦентрСилы».

– Они проведут аудит ситуации с организацией оказания медпомощи гражданам. Это личное указание министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Уже с утра скорая работает на пределе возможностей, и теперь снова придется решать, куда определять тяжелых пациентов с коронавирусом. Понимания, что делать дальше, видимо, пока нет.

– 27 октября около 22.00 к зданию министерства здравоохранения Омской области подъехали две машины скорой помощи с пациентами, находящимися в тяжелом состоянии. Позже подъехала третья машина без пациента, – говорится в официальном комментарии пресс-службы областного минздрава. – Врачи скорой помощи привлекли к себе внимание включенной сигнализацией и сделали заявление, что не имеют возможности передать больных в стационар медучреждения. Минздрав отреагировал на ситуацию: пациенты госпитализированы в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2. По факту происшествия в министерстве здравоохранения Омской области начато служебное расследование. В настоящее время работа службы скорой медицинской помощи взята на особый контроль.

Чуть позже в СМИ появилась информация о смерти одного из пациентов, которым долго не находилось место в больнице. Но минздрав уже опроверг эту информацию. Оба пациента живы и находятся на лечении.

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