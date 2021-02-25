Экс-глава омского минздрава Солдатова, скрывающаяся в Эмиратах, пытается обжаловать свой заочный арест

За этот снимок в разгар пандемии и на фоне проблем в омском здравоохранении сибиряки прозвали чиновницу иронично – «парашютистка».

В пятницу, 26 февраля, в Омский областной суд из Куйбышевского передают материалы уголовного дела в отношении экс-главы минздрава региона Ирины Солдатовой. Она стояла у руля омской медицины всего несколько месяцев, но успела стать чуть ли не самым скандальным министром за всю историю ведомства и «наработать» на обвинение в превышении должностных полномочий.

Напомним, уголовное дело возбудили по материалам оперативно-розыскной деятельности областного УФСБ. По версии следствия, Солдатова, а также глава региональной Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Виктор Бабиков содействовали заключению договоров с аффилированными компаниями. В результате при закупках медоборудования для борьбы с коронавирусом бюджет Омской области не досчитался более 105 млн рублей.

Экс-министра неоднократно приглашал явиться для пояснений следователь областного СУ СК, занимающийся этим делом. Но Солдатова сейчас скрывается за границей и игнорирует все вызовы. После этого было принято решение о ее заочном аресте и объявлении беглой бывшей чиновницы в розыск. Куйбышевский райсуд удовлетворил это требование еще 29 января. Завтра этот вопрос рассмотрят в суде высшей инстанции - защита чиновницы пытается обжаловать решение о ее заочном аресте.

«Новый Омск» со ссылкой на адвоката Ирины Солдатовой сообщает, что та пока опасается возвращения в Россию, так как здесь ее сразу же возьмут под стражу. На родину Солдатова готова приехать только после успешного обжалования решения об аресте.

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Ирина Солдатова возглавляла минздрав Омской области всего несколько месяцев, но стала, пожалуй, самым скандальным министром за все время. Напомним, неонатолога из Москвы назначили курировать омское здравоохранение в начале апреля в качестве кризисного менеджера, который сможет разобраться со всеми ковидными проблемами в регионе.

Но вместо этого ситуация настолько ухудшилась, что осенью в коронавирусных госпиталях не осталось свободных мест. В больницу не брали даже тяжелобольных омичей с обширным поражением легких. В это же время скорые были вынуждены простаивать в огромных очередях с пациентами на томографию. Такие же толпы и неразбериха были и в поликлиниках. Люди с температурой ждали участковых врачей по несколько суток. Параллельно с этим новый министр массово увольняла главврачей больниц и назначала туда своих знакомых. (Далее...)