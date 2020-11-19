Минздрав: В Омске сотрудники ФСБ задержали главу Дирекции здравоохранения Бабикова

Информация о задержании Виктора Бабикова появилась сегодня. Фото: mrtexpert.ru

В региональном минздраве подтвердили информацию о задержании сотрудниками ФСБ руководителя Дирекции здравоохранения Виктора Бабикова.

– Напомним, что Виктор Юрьевич был назначен на эту должность предыдущим министром здравоохранения Ириной Солдатовой и проработал в нашем городе непродолжительное время – около 6 месяцев. О причинах произошедшего и дальнейшем развитии событий будут сообщать уполномоченные сотрудники ФСБ, – рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.

В самом ведомстве изымают документы. Сотрудниками силовых структур проводится проверка в Дирекции здравоохранения и министерстве здравоохранения, в рамках которой берутся объяснения с должностных лиц и поверочные действия, другие задержания пока не подтверждаются.

Добавим, что на посту руководителя Дирекции здравоохранения Бабиков курировал закупку медицинского оборудования. По всей вероятности, вопросы силовиков к нему связаны именно с этой деятельностью. До переезда в Омск чиновник был исполнительным директором томского медцентра «МРТ Эксперт».

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