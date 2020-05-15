«Примем ее как члена нашей семьи»: Женщина, которой «подарили» младенца из Омска, готова отдать его бабушке квартиру

Закончилось рассмотрение в суде нашумевшего дела маленькой омички Софии Свекольниковой. Но до завершения этой истории в реальности еще, видимо, очень далеко.

Напомним, все началось летом 2016 года. Жительница поселка Черлак Омской области Инна Свекольникова уехала в Москву. Там она забеременела и родила дочь. Ребенок в планы юной матери не входил – у нее уже есть старшая дочь Стелла, которую она также бросила бабушке.

Сейчас биологическая мать ребенка даже не пускает Юлию на порог.Фото: Личный архив

Инна в одном из чатов познакомилась с жительницей Набережных Челнов Юлией Снегур. Та, будучи многодетной мамой и верующим человеком, ужаснулась, узнав, что мать хочет просто оставить малышку на улице. В детдом кукушка, якобы, не хотела отдавать ребенка – тогда пришлось бы платить за дочь алименты.

Инна даже подходила благословлять новорожденную дочь к патриарху Кириллу, а через несколько недель бросила малышку.

В один из вечеров мать-кукушка появилась на пороге квартиры Снегур и заявила: «Забирайте – иначе я ее выкину!». Юлия, не раздумывая, приютила девочку. На следующий день женщины – в силу своего понимания этого процесса – оформили доверенность на ребенка.

Такую нотариально заверенную доверенность мать Софии сделала для Юлии Снегур при передаче ребенка.Фото: Личный архив

А спустя три года, когда семья Снегур уже считала маленькую Софию своей дочерью, а она и вовсе не знала других родителей, малышку забрали и увезли обратно в Омскую область.

Девочка считала своей единственной мамой Юлию и была в ужасе, когда ее забрали в другую семью.Фото: Личный архив

Причем передали бабушке, которая ей даже не родная по крови – Татьяна Свекольникова в свое время взяла Инну из детдома.

И, судя по тому, как легко ее выросшая приемная дочь раздает собственных детей, воспитатель из Татьяны Николаевны не задался. Несмотря на все это, Татьяна Николаевна сейчас единственный официальный представитель Инны и ее детей. Таков закон.

Маленькая София вроде бы уже освоилась в новой семье в Черлаке.Фото: Личный архив

А вот у семьи Снегур, которая приютила Софию и полюбила ее, прав в этой ситуации нет. Убитые горем Юлия и ее супруг пытались отстоять возможность оставить ребенка. Но изначально было понятно: шансов на это практически нет.

Они приехали в Черлак еще в марте, до начала пандемии в России. Даже состоялось первое судебное заседание. Потом начался режим самоизоляции, и Снегур зависли в неизвестности в чужом регионе больше, чем на месяц. И только в конце апреля дело, находившейся на личном контроле у главы Следкома Александра Бастрыкина, наконец, рассмотрели.

– Мы провели за тысячу километров от дома больше месяца, дважды уезжали и возвращались обратно, – рассказала «Комсомолке» Юлия Снегур. – Сам процесс проходил мучительно. Татьяна Николаевна, по традиции, обвиняла меня во всех грехах: что похитила ее внучку, пыталась убить мать девочки. При том, что следствие тогда уже закончилось и меня полностью оправдали по всем пунктам.

Потом начала и вовсе говорить, что я била Софию! Утверждала, что она говорит, что хочет жить со мной только потому, что я ее так заставляла и запугала! Вот чему эта женщина может научить ребенка? Врать?!

День, когда бабушка забирала малышку, стал очень тяжелым для всех участников этой истории.Фото: Личный архив

Чтобы не усугублять ситуацию Юлия за все время процесса в Черлаке даже не приближалась к дому Свекольниковых. Договориться по-хорошему у двух женщин, деливших ребенка, так и не получилось. В беседе с «Комсомолкой» Татьяна Свекольникова подчеркнула: ни за что не отдаст внучку, пусть и неродную по крови.

Маленькая София считала Снегур своими единственными родными.Фото: Личный архив

– Я так ни разу и не увидела Софию, даже издалека – не позволила ее опекун, – говорит Юлия Снегур. – Мы ведь пытались наладить с Татьяной Николаевной нормальный контакт. Готовы были принять ее как члена своей семьи, если бы она не затевала этот суд и позволила нам воспитывать Софию. У нас есть еще одна квартира в Набережных Челнах. Приглашали туда жить Татьяну Николаевну со старшей внучкой Стеллой. Помогали бы им. Я ведь понимаю, что сестры должны общаться. В Черлаке они живут в ужасных условиях, в ветхом частном доме. А у нас есть все условия для детей. Пожила бы Свекольникова у нас, обустроилась. А потом подошла ее очередь на жилье в Омской области. Понравилось бы ей у нас в Татарстане – продала бы новый дом в Черлаке и купила собственную квартиру в Набережных Челнах. Но Татьяна Николаевна наотрез отказалась с нами общаться...

Татьяна Свекольникова категорически отказалась идти на переговоры с семьей Снегур.Фото: Личный архив

Суд в Черлаке встал на сторону Татьяны Свекольниковой. На данный момент она – полноправный представитель Софии и ее старшей сестры Стеллы. Снегур потеряли даже призрачную надежду на удочерение девочки. Однако они не сдаются:

– Мы решили снять в Черлаке дом на лето и приехать туда с ребятишками, – рассказывает Юлия Снегур. – Наши родные дети очень привязалась к Софии и скучают по ней. Пусть подышат свежим воздухом и пообщаются на каникулах.

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