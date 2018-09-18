2018-09-18T20:54:48+03:00
Общество

Появилось видео, как омичка дарит своего ребенка едва знакомой женщине в аэропорту

На обеих сейчас завели уголовные дела [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ)Фото: скриншот с видео (Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ)
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Следственый комитет России опубликовал видео, как омичка передает свою новорожденную дочь жительнице Санкт-Петербурга. Все происходит в омском аэропорту. Поцеловав малышку мать, передает ее женщине, с которой она познакомилась в интернете.

Напомним, Инна Петрова* объяснит потом следователям, что отдала дочь, которой едва исполнилось 9 дней, 43-летней учительнице начальных классов Наталье Ждановой. В оправдание своего поступка она сослалась на трудное материальное положение. Девушка живет в съемной комнате вместе с матерью и сестрой и условий для младенца там просто нет.

В итоге Наталья по поддельным документам вывезла девочку Санкт-Петербург. Но вскоре все открылось. Сейчас обе женщины находятся под подпиской о невыезде. Каждой из них грозит до 10 лет колонии.

*Имена и фамилии изменены.

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Эта история началась еще несколько месяцев тому назад. 25-летняя омичка Инна Петрова* узнала, что беременна, но ребенка решила не оставлять. Делать аборт было уже слишком поздно, но и перспектива, что ее малышка отправится в детдом, молодую женщину пугала. Тогда она решила выбрать новую маму своему ребенку самостоятельно. (Подробнее...)

Омичка, подарившая своего ребенка петербурженке: Она обещала потом перевезти меня к себе

«Комсомолка» пообщалась с 25-летней Инной Петровой*, подарившей свою новорожденную дочь женщине, на которую вышла через интернет. Сейчас девушке грозит до 10 лет колонии. (Далее...)

Дарение младенца.Видео: Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

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