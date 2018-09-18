Появилось видео, как омичка дарит своего ребенка едва знакомой женщине в аэропорту
Следственый комитет России опубликовал видео, как омичка передает свою новорожденную дочь жительнице Санкт-Петербурга. Все происходит в омском аэропорту. Поцеловав малышку мать, передает ее женщине, с которой она познакомилась в интернете.
Напомним, Инна Петрова* объяснит потом следователям, что отдала дочь, которой едва исполнилось 9 дней, 43-летней учительнице начальных классов Наталье Ждановой. В оправдание своего поступка она сослалась на трудное материальное положение. Девушка живет в съемной комнате вместе с матерью и сестрой и условий для младенца там просто нет.
В итоге Наталья по поддельным документам вывезла девочку Санкт-Петербург. Но вскоре все открылось. Сейчас обе женщины находятся под подпиской о невыезде. Каждой из них грозит до 10 лет колонии.
*Имена и фамилии изменены.
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