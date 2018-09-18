Омичка, подарившая своего ребенка петербурженке: Она обещала потом перевезти меня к себе

СЕГОДНЯ 15:49 2018-09-18T16:07:26+03:00

За то, что отдала своего ребенка чужой женщине, Инне грозит до 10 лет колонии.

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«Комсомолка» пообщалась с 25-летней Инной Петровой*, подарившей свою новорожденную дочь женщине, на которую вышла через интернет. Сейчас девушке грозит до 10 лет колонии.

- Как вы познакомились с отцом вашего ребенка?

- Пошли с подругой в кафе, Илья к нам подсел. Познакомились, я начала с ним встречаться, а потом узнала, что беременна. С ним у нас отношения не сложились, но я все равно решила рожать. Это ведь мой первый ребенок, - объясняет Инна. - Всю беременность мама и сестра меня пилили - мол, делай аборт. Мать даже угрожала: «Если родишь - домой не возвращайся, не пущу на порог». Давили на меня весь срок. Я от отчаяния написала в соцсетях, что срочно нуждаюсь в помощи. Мне ответила Наталья Жданова.

- Почему вы не оставили малышку в роддоме, а отдали ее практически незнакомой женщине?

- У меня даже мысли такой не было, я хотела воспитывать дочь сама. А с Натальей мы договорились, что ребенка я ей отдаю временно, на месяц. Потом она меня и всю мою семью перевезет жить в Санкт-Петербург и устроит на работу.

Инна рассказала, что на отчаянный поступок ее толкнули родные.Фото: СОЦСЕТИ

- У вас в Омске сложное положение?

- Да, мы погорельцы. Жили в Калачинском районе, но в 1999 году у нас дом сгорел - с тех пор скитаетмся по съемным углам. Сейчас вот снимаем комнату в общежитии в Нефтяниках. Живем там втроем - я, мама и сестра. Вот родные и были против младенца. Все твердили мне: «Ребенок не игрушка».

- А вам не тяжело было в такой крошкой расставаться?

- Конечно, жалко. В аэропорту, где у нас была назначена передача, со мной истерика случилась. Но уже объявили рейс Натальи, пришлось отдать ей дочь, чтобы они успели на самолет.

- Сколько девочке тогда было?

- 9 дней. Я бы еще раньше ее отдала, но мы с ней неделю лежали в больнице с желтухой. А потом еще несколько дней дома провели - но там было невозможно жить из-за постоянных скандалов.

Такое объявление дала жительница Санкт-Петербурга в одной из «мамских» групп.

- Неужели никто вам не предлагал помощь?

- Нет. Только, когда уже обо всем стало известно, мамина знакомая начала корить меня и говорить, что помогла бы нам с вещами и пропиской. Отец ребенка вообще никакого интереса не проявлял, а тут говорит: «Отдай ее мне, я буду воспитывать». Но, думаю, он это просто так говорит. Ему сейчас 23 года, и ребенок в его планы не входит. У меня была безвыходная ситуация. Вот сейчас пишут, что дочь мне вернули - это неправда, я понятия не имею, что с моей малышкой и где она сейчас находится. Скорее всего, я ее больше никогда не увижу. Если бы можно было все повернуть, я бы сейчас ее никому не отдала.

*Имена и фамилии изменены.

Жительница Санкт-Петербурга с чужим ребенком попала на запись камеры видеонаблюдение омского аэропорта. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

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