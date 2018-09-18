Безработная омичка подарила новорожденного ребенка учительнице из Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 08:59 2018-09-18T09:09:22+03:00

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Эта история началась еще несколько месяцев тому назад. Беременная омичка решила, что не хочет оставлять ребенка себе. Делать аборт было уже слишком поздно, но и перспектива, что ее малышка отправится в детдом, жденщину пугала. Тогда она решила найти ей новую маму самостоятельно. В интернете нашла подходящую кандидатуру - учительницу начальной школы из Санкт-Петербурга. Дальше заговорщицы провернули целую спецоперацию.

После того, как младенец появился на свет жительница культурной столицы приехала в Омск и по поддельным документам вывезла «подарок» в Санкт-Петербург. Тайна бы, возможно, и не открылась, если бы не забила тревогу знакомая биологической мамы, которой та все рассказала. После проверки выяснилось, что подруга матери-кукушки гоорит правду.

Омским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух женщин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б, д, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов). Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.