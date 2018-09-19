Следствие: учительница из Петербурга купила младенца в Омске за 2 миллиона

СЕГОДНЯ 17:05 2018-09-19T17:34:48+03:00

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Новые подробности открываются в истории «дарения» новорожденной девочки матерью из Омска. 25-летняя Инна Петрова* передала в омском аэропорту младенца 43-летней жительнице Санкт-Петербурга Наталье Ждановой. Все случившееся женщинам бы, возможно, еще долгое время и удалось хранить в тайне, но биологическая мать малышки сама проболталась о случившемся своей знакомой. Та немедленно обратилась в полицию.

В беседе с «Комсомолкой» Инна пыталась оправдаться, рассказывая, что рассталась в ребенком из-за безвыходной ситуации. Мол, жили с сестрой и матерью все вместе в одной съемной комнате, и даже негде было поставить кроватку для младенца. И тут нашлась благодетельница, которая, пожалев ее, пообещала взять ребенка на месяц, а потом и Инну с ее неустроеными родственницами перевезти в Питер и там найти для них всех работу и жилье. А после ребенка бы вернули обратно матери. Изначально было понятно, что история эта шита белыми нитками. И вот, наконец, появилось объяснение всех нестыковок.

Как рассказали в Кировском районном суде, куда передали дело на рассмотрение, новая «мама» из Питера получила ребенка совсем не бесплатно. За поддельное свидетельство о том, что она родила ребенка, которого ей потом передаст Инна учительница начальных классов заплатила 2 миллиона рублей. Передача денег состоялась возле станции метро «Пролетарская». Известно, что женщина с мужем уже воспитывают приемную дочь. Зачем именно ей понадобилась еще одна девочка девяти дней от роду, предстоит выяснить суду.

Сейчас фигурантки дела находятся под подпиской о невыезде. Из обеих будут судить по статье «Торговля людьми».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Малышку, которой уже исполнилось два месяца, в Омск решили не возвращать.

- Сейчас ее судьбой занимаются органы опеки Санкт-Петербурга, - рассказала уполномоченная по правам ребенка при губернаторе Омской области Елизавета Степкина. - Куда конкретно ее отправят, я не знаю, это не в моей компетенции. Я этой историей не занимаюсь.

- А можно было разрешить эту историю каким-то законным способом? Есть такая возможность, чтобы биологическая мама сама выбрала усыновителей для своего ребенка?

- Не знаю. У вас неправильная формулировка. Что значит, выбрала усыновителя? Нет, мать не имеет на это права. Единственная возможность - отказаться от ребенка. После того, как женщину лишат родительских прав, девочку должны передать в детдом и уже там искать усыновителей. Другого варианта в законе нет.

На самом деле, как выяснилось, возможность есть. 129-я статья Семейного кодекса РФ гласит: «Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом». Разумеется, есть целый ряд ограничений - новые мама и папа должны доказать органам опеки свою состоятельность в качестве родителей. Вероятно, эту сложную и изматывающую процедуру и пыталась обойти Наталья Жданова. Женщина уже один раз проходила через нее, когда вместе с мужем удочерила первого ребенка. Со вторым, видимо, решила ускорить процесс. А Инна Петрова даже и не подозревала о такой законной возможности. (Далее...)

*Имена и фамилии изменены.

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