2018-09-19T13:12:33+03:00
Общество

Девочку, подаренную матерью из Омска посторонней женщине, оставили в Санкт-Петербурге

Теперь судьбой малышки будут заниматься местные органы опеки
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Инна вместе с мамой и сестрой живет в этом общежитии на окраине Омска. Места для новорожденной в тесной комнате, где они ютятся все вместе, просто нет.Инна вместе с мамой и сестрой живет в этом общежитии на окраине Омска. Места для новорожденной в тесной комнате, где они ютятся все вместе, просто нет.
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Напомним, эта не поддающаяся логическому объяснению история произошла в Омске в июле. 25-летняя омичка Инна Петрова* родила ребенка, но из-за давления родственников решила избавиться от девочки. Правда, в роддоме оставлять не стала, а нашла ей новую «маму» сама. Спустя девять дней после родов молодая женщина передала свою крошечную дочь учительнице Санкт-Петербурга Наталье Ждановой. А после сама же обо всем рассказала знакомой. Та и забила тревогу. Теперь обеим «мамам» - биологической и несостоявшейся - грозит до 10 лет лишения свободы.

Сама Инна в интервью «Комсомолке» рассказала, что раскаивается в сделанном и, если бы была возможность, оставила бы девочку себе. Теперь она уже никогда не увидит своего единственного ребенка. Тем временем, маленькую Вику, которой уже исполнилось два месяца, в Омск решили не возвращать.

- Сейчас ее судьбой занимаются органы опеки Санкт-Петербурга, - рассказала уполномоченная по правам ребенка при губернаторе Омской области Елизавета Степкина. - Куда конкретно ее отправят, я не знаю, это не в моей компетенции. Я этой историей не занимаюсь.

- А можно было разрешить эту историю каким-то законным способом? Есть такая возможность, чтобы биологическая мама сама выбрала усыновителей для своего ребенка?

- Не знаю. У вас неправильная формулировка. Что значит, выбрала усыновителя? Нет, мать не имеет на это права. Единственная возможность - отказаться от ребенка. После того, как женщину лишат родительских прав, девочку должны передать в детдом и уже там искать усыновителей. Другого варианта в законе нет.

На самом деле, как выяснилось, возможность есть. 129-я статья Семейного кодекса РФ гласит: «Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом». Разумеется, есть целый ряд ограничений - новые мама и папа должны доказать органам опеки свою состоятельность в качестве родителей. Вероятно, эту сложную и изматывающую процедуру и пыталась обойти Наталья Жданова. Женщина уже один раз проходила через нее, когда вместе с мужем удочерила первого ребенка. Со вторым, видимо, решила ускорить процесс. А Инна Петрова даже и не подозревала о такой законной возможности.

*Имена и фамилии фигурантов дела изменены.

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