Выяснилось, бабушка, которой отдали «подаренную» омскую девочку, для ребенка неродная

«ВОЗЬМИТЕ МОЮ ДОЧЬ, ИНАЧЕ ВЫКИНУ ЕЕ НА УЛИЦУ!»

«Комсомолка» продолжает разбираться в обстоятельствах запутанной и очень болезненной для всех участников – как и всегда, когда две семьи делят маленького ребенка – истории. Напомним, все началось в конце 2016 года. Молодая жительница поселка Черлак Инна Свекольникова перебралась из Омской области в Москву. Женщина собиралась замуж и решила, что ее новорожденная дочь – существенная этому помеха. Кукушка «подарила» 7-месячную малышку едва знакомой женщине, которую нашла в интернете. Юлия Снегур из Набережных Челнов, у которой на тот момент было двое собственных детей, прониклась жалостью в Инне. Та рассказала ей душещипательную историю, что она сирота, попала в трудную жизненную ситуацию. А потом просто появилась на пороге семьи Снегур маленькой Софией на руках и пригрозила: если новая знакомая не заберет малышку, она просто выбросит ее на улицу. В детдом Инна отдавать ребенка не планировала – тогда бы пришлось платить алименты на содержание.

Мать-кукушка Инна Свекольникова теперь лишена родительских прав на обеих своих дочерей.Фото: Личный архив

Чтобы хоть как-то подстраховать себя, Юлия попросила Инну оформить для нее нотариальную доверенность на ребенка. Там значилось, что у Снегур имела право в течение трех лет представлять интересы ребенка при лечении, а также сопровождать его в поездках по РФ. Это дало возможность Снегур поставить девочку на учет у педиатра и определить ее в садик. Кроме того, девочка на основании этой доверенности могла жить в семье Юлии.

Такую нотариально заверенную доверенность мать Софии сделала для Юлии Снегур при передаче ребенка.Фото: Личный архив

«ВСЕ, СОФИЮ ВЫ ПОТЕРЯЛИ. МЫ НАШЛИ ЕЕ БАБУШКУ»

А спустя несколько месяцев, когда окончательно стало ясно, что мать не собирается забирать девочку, Снегур отправилась в органы опеки и рассказала о своей ситуации. Там ей посоветовали спокойно жить по доверенности, а за полгода до ее окончания собрать документы, чтобы претендовать на опеку над ребенком. Гораздо позже, выяснилось, что на самом деле никаких особенных прав на это у Юлии не было и ее ввели в заблуждение. Впрочем, была не до конца честной и она сама. Женщина зачем-то сообщила, что является дальней родственницей ребенка. Другой вопрос, почему ей поверили на слово и не попытались найти других родных Софии.

Юлия Снегур, у которой сейчас уже трое родных ребятишек, полюбила маленькую Софию (по центру на руках), как свою.

Больше двух лет в опеке знали, что девочка живет с чужими людьми, но искать родных малышки начали только в 2019 году – когда закончилась доверенность. За это время и маленькая Софи и семья Снегур успели настолько сродниться, что не представляли жизни друг без друга. И вдруг Юлию Петровну, которая все это время жила в уверенности, что других родственников, кроме матери-кукушки у девочки нет, ошеломила новость: Инна не совсем сирота. Ее мать действительно была лишена родительских прав. Но вот отец женился во второй раз, и его супруга Татьяна Свекольникова была опекуном Инны. Более того, она опекун и для старшей дочери своей падчерицы. Выяснилось, что в 2013 году молодая женщина также «подарила» девочку в чужую семью, а спустя год ее лишили родительских прав. Ребенка при этом вернули законному представителю – сводной бабушке.

– Все, Софию вы потеряли. Мы нашли ее родственницу, – ошеломили Юлию Снегур в опеке.

Точно также разворачивались события и в этот раз – младшую внучку через несколько лет также отобрали из приемной семьи и отдали бабушке.

Такой вывод сделали органы опеки.Фото: Личный архив

«ДВОЕ СОТРУДНИКОВ ОПЕКИ ПРИВЛЕЧЕНЫ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

Накануне ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Омской области Елизавета Степкина, и мы обнаружили, как минимум, несколько несоответствий с документами. А именно:

«В мае 2019 года отделом опеки и попечительства г. Набережные Челны Республики Татарстан выявлен трехлетний ребенок, оставшийся без попечения родителей. Органами опеки и попечительства местонахождение матери несовершеннолетней Софии не было установлено», говорится в сообщении омбудсмена.

В то же время в распоряжении «Комсомолки» есть документальное подтверждение: опека Набережных Челнов была в курсе ситуации еще в 2017 году.

Вот ответ, который пришел Юлии Снегур 17.01.2020 года от прокуратуры Набережных Челнов:

«Ранее проведенной по вашему обращению проверкой было установлено, что со стороны органов опеки и попечительства в 2017 году своевременно исчерпывающие меры по обеспечению прав и законных интересов малолетней Свекольниковой Софии, фактически оставшейся без попечения родителей, предприняты не были. Лишь в апреле 2019 года должностными лицами отдела опеки были предприняты действия по установлению родственников Свекольниковой Софии, осуществлен розыск ее матери [...] В связи с выявленным бездействием органов опеки и попечительства по результатам проверки прокуратурой города в Исполнительный комитет города набережные Челны направлено представление об устранении выявленных нарушений закона и недопущении их впредь. По результатам рассмотрения представления 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, органами опеки Вам предоставлено заключение о возможности стать кандидатами в усыновители»

Ответ прокуратуры.Фото: Личный архив

Также сообщается, что материалы дела в отношении этих должностных лиц передали в Следственный комитет по Республике Татарстан. Там решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 293 (халатность).

В свою очередь решение забрать из семьи Снегур ребенка основывалось, в том числе и на заключении тех самых органов опеки, сотрудников которых могут обвинить в халатности. Вот, что в нем говорится:

«По представленным материалам, полученным из Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Автозавтодского района г. Набережные Челны, а также из сектора по опеке и попечительству Комитета по образованию администрации Черлакского муниципального района Омской области, характеризующим семью Снегур с отрицательной стороны, супруги Снегур Виктор Петрович и Юлия Петровна не могут быть кандидатами в усыновители».

Тем временем предоставить какие-либо доказательства того, что Снегур не выполняли обязанности по воспитанию маленькой Софии чиновники представить не смогли.

А такой бумагой биологическая мать попыталась передать свои родительские права на дочь.Фото: Личный архив

Как выяснилось, никакого влияния на решение, с кем останется девочка, эти документы не имеют.Фото: Личный архив

Вес за день до того, как Софию забрали из приемной семьи был 12,8 кг, через полмесяца она похудела до 11,4 кг.Фото: Личный архив

Более того, в заключении той же опеки от 2017 года говорится, что все условия проживания ребенка соответствуют норме. А Юлия Петровна даже представила заключение психолого-педагогической экспертизы, где сообщалось, что София находится в хорошем эмоциональном состоянии и называет супругов Снегур своими мамой и папой, которых она любит.

«Органами опеки и попечительства установлены близкие родственники девочки, которые проживают в Омской области и по заявлению родной бабушки (в свое время удочерила мать оставленного ребенка) была установлена предварительная опека над несовершеннолетней», утверждает Елизавета Степкина.

Опять-таки существует документ, опровергающий эту информацию. Собственно, это письмо Татьяны Николаевны Свекольниковой, которую называют родной бабушкой Софии. Она благодарит мэра набережных Челнов за то, что местная опека помогла ей вернуть внучку. Вот, что пишет сама женщина:

«Было совершено преступление между моей удочеренной дочкой Свекольниковой Инной Владимировной и Снегур Юлией Петровной. Был сговор купли-продажи моей внучки Софии. Оформив доверенность, Снегур Ю.П. деньги не отдала, но обещала».

Письмо от Татьяны Свекольниковой мэру Набережных Челнов.Фото: Личный архив

Письмо от Татьяны Свекольниковой мэру Набережных Челнов.Фото: Личный архив

А дальше начинается война, которая набирает все больший накал и обороты. Две женщины, каждая из которых претендует на малышку, буквально заваливают правоохранителей заявлениями друг на друга. В ответ на обвинения в покупке ребенка и убийстве матери девочки, Юлия Снегур обвинила соперницу в клевете и мошенничестве. Мол, та отобрала у матери Софии карточку, куда перечисляли декретные, и тратила их на себя. Та сообщила: понятия не знала, что это за деньги. Тому, что и это правда, также есть документальное подтверждение. Татьяна Николаевна рассказала полицейским: Инна отдала ей карту и сказала, что будет туда перечислять алименты на свою первую дочь. После этого бабушка обвинила женщину, у которой жила ее внучка, в похищении ребенка.

Эта история разворачивалась так: 14 мая 2019 года Софию тайком от Юлии Снегур забрали прямо из садика и увезли в Омскую область. 3 июня женщина вместе с биологической матерью ребенка приехали в Черлак и в свою очередь выкрали девочку. Впрочем, формально Инна имела все права увезти ребенка с собой – родительских прав ее лишили только через месяц после этого.

ЗА ПОЛМЕСЯЦА ДЕВОЧКА ПОХУДЕЛА ПОЧТИ НА 1,5 КГ

«Ранее, находясь в семье г. Набережных Челнов, ребенок был болен и состоял на учете в тубдиспансере. За время проживания в семье бабушки, у Софии улучшилось здоровье и аппетит», говорится в комментарии Елизаветы Степкиной.

В это же время Юлия Снегур утверждает: малышка попала к ней сразу с несколькими тяжелыми заболеваниями. Имеются справки, что у девочки диагностировали дистрофию, ППЦНС (перинатальное поражение центральной нервной системы), а также туберкулез. Есть в нашем распоряжении и результаты медобследования, которые были сделаны спустя 2,5 года. Его Юлия прошла с Софией по совету опеки. Женщине, по ее словам, объяснили: справки пригодятся при оформлении документов на девочку. надеялась удочерить Софию.

Там значится, что состояние ребенка значительно улучшилось. Интересный факт: на момент, когда малышку забрали из семьи Снегур – 13 мая 2019 года – она весила 12,8 кг, а спустя две недели у бабушки в Черлаке похудела почти на полтора килограмма. Для ребенка, у которого изначально был поставлен диагноз дистрофия, это, видимо, не слишком хороший показатель.

А это мать-кукушка просит вернуть дочь в семью Снегур.Фото: Личный архив

«Опекун много времени уделяет воспитанию и развитию внучек, внучка быстро и безболезненно адаптировалась в семье бабушки, с сестрой у нее сложились теплые отношения, девочки очень дружны. О членах семьи, в которой проживала ранее, девочка не вспоминает», считает омский детский омбудсмен.

А вот видео, записанное при расставании Софии с Юлией Снегур, которую девочка называет мамой, говорит об обратном. Обе – и малышка, и женщина – рыдают, их приходится буквально отрывать друг от друга.

День, когда бабушка забирала малышку, стал очень тяжелым для всех участников этой истории.Фото: Личный архив

Видимо, не разделяет точку зрения омской коллеги и уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Гузель Удачина. Этим летом она провела проверку инцидента с «подаренным» ребенком. По мнению омбудсмена, опека, знавшая, что девочка воспитывается в чужой семье, и ничего не предпринявшая, проявила халатность. Все это привело к глубокому психо-травмирующему состоянию Софии, когда кроху изъяли из семьи, которую она уже считала родной. В сентябре Гузель Удачина направила заключение об этом нарушении мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/756710" frameborder="0"></iframe> Бабушка увозит Софию.

В обстоятельствах всей этой непростой истории сейчас разбирается СУ СК России по Республике Татарстан. Кроме того, дело разделили, и часть документов, касающихся уже Омской области, для проверки были направлены в прокуратуру Черлака.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Не вижу никаких нарушений в действиях опеки»

Адвокат Александр КРИВОРУЧКО:

– По большому счету, я не вижу никаких нарушений в действиях опеки. К сожалению, не всегда то, что мы считаем правильным, законно. В данном случае, если у женщины была доверенность представлять интересы Софии, у них не было оснований отбирать девочку. Экстренно ребенок изымается из семьи, если есть факт жестокого обращения с ним. А тут, судя по всему, девочка воспитывалась в хороших условиях. С другой стороны, эта же самая нотариальная доверенность, не дает никаких прав на удочерение или, скажем, на преимущество при оформлении опеки над ребенком. Единственное, в чем можно упрекнуть чиновников - это незнание законов. Если все правда, то они ввели Юлию Петровну Снегур в заблуждение. Она не могла претендовать на удочерение девочки. И вот другая бумага, которую они оформили, где написано, что Свекольникова отказывается от ребенка в пользу Снегур, не имеет никакой юридической силы. С кем оставят ребенка, может решить только суд. Конечно, по-хорошему, опека могла бы поискать родственников девочки, но законодательно это нигде не прописано. А вот, когда доверенность закончилась, они нашли законного представителя – бабушку – и передали ей ребенка. Шанс, конечно, есть всегда, но в данном случае семье Снегур будет очень проблематично вернуть девочку, на которую формально у них нет никаких прав.

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