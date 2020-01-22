«Я нашла богатых покупателей для дочки – отдавайте Ирочку»: Кукушка из Омска забрала у приемных родителей ребенка через 3 года

Эта история началась в 2016 году. Жительница Набережных Челнов, у которой на тот момент было двое собственных ребятишек, эмоционально реагировала на все, что связано с детьми. Женщину поразила история с младенцем, выкинутым матерью в подъезд и вскоре умершим. Под постом в соцсети она написала, что выход всегда есть. Ведь можно отдать малыша в детдом, подбросить, наконец. А через какое-то время ей в личку написала незнакомая девушка. Она предлагала случайной знакомой забрать ее новорожденную дочь.

– Я удивилась и спросила, почему она не отдаст девочку в детдом, – рассказала «Комсомолке» Юлия Снегур. – Инга (имя изменено) сказала, что тогда придется платить алименты, а она не хочет. Говорит, если не возьмете, я ее просто выкину. Она рассказала, что сирота и сейчас находится в трудной жизненной ситуации. Мол, была черная полоса в жизни, но сейчас она хочет исправиться, нашла мужчину. Но он не любит детей и не догадывается, что у нее есть ребенок, поэтому от девочки она все равно избавится. Я как верующий человек, конечно, пришла в ужас. Думаю, раз Бог ко мне привел эту женщину, надо помочь. Мы полгода с ней переписывались, она мне показывала через видеосвязь по телефону свою дочку. Рассказала, что сама родом из Омска, но сейчас перебралась в Москву. Узнала мой адрес.

А в конце ноября 2016 года омичка с малышкой на руках просто появилась на пороге квартиры Юлии и сказала: «Забирайте ребенка!». С собой Инга привезла все документы на малышку. Также женщины оформили нотариальную доверенность сроком на три года. Она давала Юлии все права на ребенка, чтобы та могла поставить ее на учет в больнице и в садике. Потом биологическая мать девочки попросила купить ей билет на поезд до Москвы и была такова. Через месяц она объявилась снова. Но не для того, чтобы поинтересоваться судьбой дочери, – попросила денег. Опять начала жаловаться на тяжелую жизнь. Юлия перечислила ей 20 тысяч рублей. Говорит, их семья живет небогато и для них это очень большие деньги. Долг мать девочки так и не вернула.

– Я была в ужасе от состояния, в котором находилась малышка, – говорит Юлия. – В семь месяцев, она еще не сидела, не переворачивалась – даже дергать ножками и плакать не умела. Просто лежала, как маленькая мумия, и ни на что вообще не реагировала. В этому возрасту ее кормили только смесями, она даже ни разу не видела яблоки и бананы. Пришлось потихоньку приучать к ним.

После этого начались бесконечные скитания Юлии с чужим ребенком по врачам. Выяснилось, что у малышки ППЦНС (перинатальное поражение центральной нервной системы. – Прим. авт.), дистрофия и туберкулез. На легких у девочки из-за этого остались большие рубцы.

– Я наняла профессионала, который долгое время ходил делать Ирочке массаж, чтобы восстановить моторику. Мы с мужем купили ей специальные спортивные тренажеры. Примерно через год Ирочка избавилась от ППЦНС. Мы еще оформили в специальный садик, где лечат деток с туберкулезом, покупала ей дорогие лекарства и старалась обеспечить самое лучшее и полноценное питание. Первое время кормила ее из соски, она даже не ела толком. Малышка была настолько слабенькой, что уставала, пройдя со мной от дома до магазина. Я тут как раз забеременела третьим ребенком, но несмотря на это, Ирочку не спускала с рук. У нее мышцы были атрофированы. Но вот недавно мы прошли полное обследование. Результаты показали, что теперь она полностью здоровый ребенок.

Юлия говорит, сначала надеялась, что Инга остынет и вернется за ребенком. Но все это время мать вообще не интересовалась судьбой ребенка, которого «подарила» почти незнакомой женщине из интернета.

– Объявилась она еще раз только весной 2017-го, – вспоминает Юлия Снегур. – Позвонила и говорит: «Я приеду забрать дочь, нашла ей богатую семью, которая готова хорошо за нее заплатить». А потом выяснилось, что, оказывается и до того, как отдать мне, она пыталась продать дочь. Но покупателям из Казани девочка не понравилась, и тогда Инга связалась со мной. Разумеется, я отказалась отдавать ей ребенка, который стал для нас с мужем и наших детей родным. Мы решили, что будем бороться за дочь. Я пошла в органы опеки, обрисовала ситуацию. Мне говорят: «Да не волнуйтесь. Есть же у вас доверенность, вот и живите по ней. За полгода до ее окончания, обратитесь снова к нам». И еще посоветовали мне самой добиваться лишения Инги родительских прав на Ирочку. Хотя прекрасно знали, что сделать этого я не могу.

Семья Снегур полюбила Ирочку как родную.Фото: Личный архив

А вот простая женщина из Набережных Челнов, которая впервые столкнулась с такой ситуацией, поверила. Юлия с мужем сделали все, что им посоветовали в опеке. Для начала прошли занятия в школе приемных родителей. Потом Юлия приехала к Инге, которая на тот момент перебралась уже в Петербург. Она взяла с женщину расписку, что та отказывается от ребенка в пользу семьи Снегур. Только после выяснилось, что такая бумага никакой юридической силы не имеет. Потом девочка прошла полный медосмотр. В опеке объяснили это надо, чтобы лишить родительских прав мать и поставить девочку в специальный реестр на усыновление. А раз уже сразу нашли претенденты на ребенка, Юлии с мужем обещали сразу же оформить права на Ирочку на них.

– Прихожу в опеку, я мне говорят: «Ну все – ребенка вы потеряли! Нашлась ее бабушка, которая хочет стать опекуном», – сквозь слезы рассказывает Юлия. – Я ничего понять не могу, мать Инги ведь лишили родительских прав, она сирота. Но выяснилось, что у нее объявилась мачеха, которая захотела забрать ребенка. Более того, она написала заявление о похищении ребенка и о том, что я якобы убила Ингу. Но вскоре выяснилось, что падчерица ее вполне жива. Тогда эта женщина выдвинула новую версию: я купила ребенка. Вместо благодарности за то, что я 2,5 года воспитывала их девочку, по сути, спасла ей жизнь, она начала начала сыпать оскорблениями!

Как выяснилось, Нина Ивановна (имя изменено) отобрала у падчерицы карту, куда перечислялись ее декретные и выплаты на ребенка. Женщина объяснила: деньги тратила, но понятия не имела, откуда они появлялись. Якобы не поддерживала связь с Ингой. Но позже удалось установить, что родственницы постоянно поддерживали связь.

– Только в 2019 году я узнала, что у Инги есть старшая дочь, которую она родила в 2013 году, – говорит Юлия. – Она продала девочку чужим людям. При этом деньги, которые выплачиваются на ребенка до трех лет получала она, а ребенок также жил в другой семье. При этом ни мать, ни бабушка, по моей информации, не интересовались его судьбой. А когда эти выплаты закончились, Нина Ивановна добилась, чтобы Ингу лишили родительских прав и оформила опеку на себя. Точно так же она поступила и с моей Ирочкой. Просто приехали в садик с опекой и тайком ее забрали. А сейчас мне даже видеться с ней запрещают.

– Вы сильно к ней привязались?

– У меня сердце просто разрывается. Мы с мужем и наши дети утром встаем с мыслями о ней и вечером, молимся, чтобы с ней все хорошо было.

Девочка считала своей единственной мамой Юлию и была в ужасе, когда ее забрали в другую семью.Фото: Личный архив

Женщина рассказала, что намерена бороться за ребенка, который стал ей родным. Сейчас она бьет во все колокола: обратилась в прокуратуру и следственный комитет, а также к уполномоченному по правам ребенка в Набережных Челнах. Силовики уже начали проверку этого инцидента. Пока у них есть серьезные вопросы к опеке. Как минимум, потому что они около двух лет знали, что ребенок находится с посторонним человеком, и ничего не предприняли. Также пришли к выводу, что девочке, которая начала воспринимать Юлию Снегур и ее супруга как единственных папу и маму, нанесена тяжелая психологическая травма, когда ее внезапно забрали из семьи.