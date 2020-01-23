Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Омской области прокомментировала историю с «подаренным» младенцем

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:33:56+03:00

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Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Омской области прокомментировала историю с маленькой омичкой, которую в семимесячном возрасте ее мать Инга Грушева (имя и фамилия изменены) «подарила» случайной знакомой из интернета Юлии Снегур. Мать-кукушка сама привезла ребенка в Набережные Челны и написала нотариальную доверенность на ребенка для Юлии.

Поняв, что Инга не планирует забирать ребенка и вообще не интересуется его судьбой, женщина, по сути, ставшая приемной матерью для Ирочки, решила ее удочерить. Женщина обратилась за помощью в органы опеки Набережных Челнов. Те отправили запрос в Черлак, где была прописана Инга, но ответа из Омской области, по словам Снегур, так и не пришло. Более двух лет органы опеки, опять же по заверению Юлии, зная о ситуации, не предприняли ничего. А потом просто забрали в нее ребенка, который считал Юлию и ее мужа своей единственной семьей и отдали под опеку мачехе Инги.

Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Омской области Елизавета Степкина. В частности она утверждает, что бабушка, с которой сейчас живет девочка, не приемная, а родная. И что выздоровела она только в Черлаке, а в семье Снегур она заболела туберкулезом. При том, что Юлия заявляет об обратном: это ей достался больной ребенок, которого она вылечила.

– В мае 2019 года отделом опеки и попечительства г. Набережные Челны Республики Татарстан выявлен трехлетний ребенок, оставшийся без попечения родителей. Органами опеки и попечительства местонахождение матери несовершеннолетней Софии не было установлено, – говорится в сообщении омского омбудсмена. – Выяснилось, что ребенок находился по доверенности у жительницы г. Набережные Челны Республики Татарстан. После окончания доверенности, женщина решила оформить опеку или удочерение ребенка, что противоречило действующему законодательству. Органами опеки и попечительства установлены близкие родственники девочки, которые проживают в Омской области и по заявлению родной бабушки была установлена предварительная опека над несовершеннолетней. Решением Черлакского районного суда Омской области мать лишена родительских прав в отношении оставленной дочери, а бабушка назначена опекуном малолетней. Также жительница Омской области по решению суда уже много лет занимается воспитанием сестры Софии. Сейчас девочке 9 лет. При посещении Уполномоченным дважды семьи опекуна установлено, что ребенку созданы надлежащие условия для проживания, воспитания и развития опекаемых внучек. Семья проживает в частном доме, где создан уют, поддерживается порядок. Опекаемые внучки опрятные, ухоженные, посещают образовательные учреждения Черлакского района (детский сад и школу). Бабушка надлежащим образом следит за состоянием здоровья внучек, систематически посещает медицинское учреждение по месту жительства, выполняет все рекомендации врачей. Опекун много времени уделяет воспитанию и развитию внучек, внучка быстро и безболезненно адаптировалась в семье бабушки, с сестрой у нее сложились теплые отношения, девочки очень дружны. О членах семьи, в которой проживала ранее, девочка не вспоминает. Женщина, у которой до этого находился ребенок, распространяет информацию в СМИ, не соответствующую действительности.

Впрочем, пока даже такой подробный комментарий не объясняет главного: почему этой историей должностные лица заинтересовались только спустя 2,5 года после того, как младенец был «подарен» в Набережные Челны. Это при том, что примерно аналогичная ситуация в 2013 году произошла и со старшей сестрой девочки.

А вот видео, насколько «безболезненно» произошел разрыв с приемной семьей для малышки, прожившей там 2,5 года:

Кукушка из Омской области забирает ребенка у приемных родителей через 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU