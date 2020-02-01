«Опекунам отказали незаконно»: Семья, воспитывавшая «подаренного» омского младенца, еще может за него побороться

«Комсомолка» пообщалась с уполномоченной по правам ребенка в Республике Татарстан Гузель Удачиной, которая вот уже несколько месяцев подробно разбирается в ситуации с «подаренным» омским младенцем. Напомним, эта история началась еще в конце 2016 года. Омичка Инна Свекольникова отдала свою семимесячную дочь жительнице Набережных Челнов Юлии Снегур, с которой познакомилась в соцсетях. Мать-кукушка оформила для едва знакомой женщины доверенность и была такова. Она сообщила, что других родных у крохи нет и Юлия Петровна, если хочет, может оставить ребенка себе. Та, поняв, что биологическая мать не вернется, обратилась за помощью в опеку по месту жительства. Там Снегур сначала заверили: что она вполне может стать опекуном для девочки. А спустя три года, когда объявилась приемная мать Инны Свекольниковой, малышку просто отобрали и передали на воспитание сводной бабушке в поселок Черлак Омской области.

«ОПЕКА ПРОЯВИЛА ХАЛАТНОСТЬ И НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ»

– Гузель Любисовна, имеет ли нотариальная доверенность, по которой «подарили» ребенка какую-то юридическую силу?

– Ребенок практически на три года был передан мамой в семью Снегур на абсолютно нелегитимных основаниях. Но обе женщины вполне могли этого и не знать. Они, чтобы хоть как-то подстраховаться, поступили в силу своего понимания этой ситуации – оформили доверенность. При этом Юлия Петровна Снегур поступила, как ответственный человек. Спустя месяц, когда стало понятно, то мать за дочерью не вернется, она обратилась за помощью в опеку. Женщина обрисовала ситуацию. Но сотрудники, которые должны заниматься жизнеустройством ребенка, проявили непрофессионализм и халатность. Никто из них на протяжении почти трех лет не поинтересовался, где мать девочки. По закону, если есть какие-то вопросы в ближайшим родственникам, надо искать дальних. Если и таких не найдется, ищут опекунов или усыновителей. И только если и в этом случае никого нет, ребенка отправляют в детдом.

– Насколько правомерна передача девочки из семьи, где она воспитывалась почти три года, представителю, который также не имеет кровного родства с ребенком? Ведь, насколько нам известно, Т.Н. Свекольникова удочерила маму девочки Инну Свекольникову.

– В опеке Набережных Челнов знали, что малышка воспитывается в чужой семье, но не восприняли эту информацию критически. Занялись же розыском родственников ребенка только в 2019 году. После этого девочка, которую изъяли из семьи, которую она считала родной, и передали бабушке в Омскую область, получила серьезную психологическую травму. Мы как контрольно-надзорное ведомство пришли к заключению, что здесь усматривается нарушение прав ребенка. Двое сотрудников опеки уже получили дисциплинарные взыскания. Пока это выговоры, потому что я стараюсь не прибегать к такой крайней мере, как увольнение. Но тут прежде всего важно учесть интересы ребенка. Девочка уже восемь месяцев проживает в поселке Черлак Омской области с бабушкой. Несмотря на то, что она ей не родная, по закону имеет на нее законные права. Дело в том, что она приемная мать мамы девочки, а юридически это приравнивается в кровному родству. По нашей просьбе уполномоченный по правам ребенка по Омской области находится в тесном контакте с этой семьей. Туда несколько раз приходила с проверкой опека. Нам сообщили, что для ребенка созданы комфортные условия, насколько это возможно в сельской местности. Девочка ни в чем не нуждается.

«НЕОБХОДИМА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДАЖЕ ДЛЯ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ»

– Возникает вопрос, насколько вообще бабушке можно доверить воспитание ребенка. Мы видим, как воспитанная ей приемная дочь Инна сейчас раздает своих детей направо и налево. Ведь точно так же, как и в случае с младшей девочкой, она «подарила» чужим людям свою первую дочку.

– Я согласна, что это резонный вопрос. Но дело в том, что у опеки есть четко прописанные критерии того, кому можно отдать ребенка, а кому нет. В первую очередь это близкие родственники. Для них тоже есть ряд ограничений: возраст, состояние здоровья, наличие судимости по преступлениям против личности и другие. Но вот психологическая оценка не входит в этот перечень. Это действительно важный аспект, и после этой истории я планирую выйти с законодательной инициативой об обязательном включении этого пункта. Потому что иногда смотришь на человека и понимаешь: «Ну нельзя ему отдавать ребенка». Но законных оснований для этого пока у нас нет. Психологическая оценка будущих опекунов помогла бы существенно сократить количество возвратов детей из приемных семей. Это очень серьезная проблема. Нередко бывает, что люди переоценивают свои возможности. Пока ребенок маленький, все получается. А наступает подростковый возраст – и они не знают, как справиться. Мы, конечно, стараемся как-то исправить ситуацию. Но крайне сложно помогать, если у опекуна изначально нет воспитательного потенциала. Поэтому психологическая экспертиза будущих опекунов, даже близких родственников – это разумное основание, она должная стать обязательной.

«ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕКУНАМ ДАНА НЕЗАКОННО»

– В органах опеки Набережных Челнов дали отрицательную характеристику семье Снегур, при этом не предоставив доказательств, что она плохо выполняла обязанности по воспитанию Софии. Насколько объективно такое заключение опеки с учетом того, что по решению прокуратуры двое сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности из-за истории с «дарением» Софии. Не могло ли это оказаться просто сведением счетов?

– После проверки выяснилось, что отрицательная характеристика, которая была выдана опекой Набережных Челнов Юлии Петровне Снегур и ее супругу как претендентам на усыновление, не имеет законных оснований. Сейчас они могут претендовать на положительную характеристику.

– Есть ли у семьи Снегур какие-то законные основания на возврат ребенка?

– Юлии Петровне Снегур, которая три года заботилась о чужом ребенке и полюбила его как родного можно только посочувствовать в данной ситуации. Еще раз подчеркну: ее семья может побороться за права на девочку. Но все-таки тут важно все правильно оценить и в первую очередь учесть интересы самой малышки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/756710" frameborder="0"></iframe> Бабушка увозит Софию.

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