«Я ребенка не отдам никому!»: Бабушка «подаренной» омской матерью-кукушкой девочки, рассказала свою версию случившегося

Напомним, об этой истории стало известно в январе. А началась она еще в 2016 году: молодая мать-кукушка из Омской области Инна Свекольникова «подарила» свою дочь едва знакомой женщине из Набережных Челнов Юлии Снегур. Они познакомились в интернете. Инна просто привезла малышку, которой на тот момент было полгода, Юлии и сообщила: «Если та ее не заберет, она просто выкинет ребенка». Девочка три года прожила у супругов Снегур в Татарстане. Только после этого ситуацией заинтересовались местная опека, и маленькую Софию, которая считала Юлию и ее мужа своей единственной семьей, отобрали у них и вернули в Омскую область. Малышку передали бабушке, которая, как выяснилось, даже не родная ей по крови.

В этой истории до сих пор больше вопросов, чем ответов. «Комсомолка» пообщалась с другой стороной этой истории – Татьяной Свекольниковой, которая является приемной матерью Инны и которой передали на воспитание брошенного ребенка.

– В этой истории на меня было вылито очень много грязи, поэтому я все-таки решила рассказать, как вижу ситуацию со своей стороны, – объяснила нам Татьяна Николаевна. – Я действительно не знала, что Инна кому-то подарила ребенка. Думаю тогда, в 2016 году она сделала это мне назло. Летом она приезжала к нам из Москвы показать девочку. Рассказала, что родила от москвича. Но я даже фото этого мужчины не видела. Почему они не поженились, не знаю. Потом в сентябре мы с ней поссорились. Я воспитываю ее старшую дочь Стеллу. Инна в свое время также бросила ребенка, но помогала нам. В тот раз она выслала какие-то не те вещи для нее. Я ей об этом сказала, она обиделась. В общем, мы перестали общаться. Я звонила на все ее номера, писала смс. Сообщения и звонки проходили сначала, но ответа не было. А потом все эти телефоны оказались отключены. Мы с мужем пытались разыскать ее через соцсети – безуспешно.

Татьяна Николаевна говорит: в полицию не обратились, потому что решили раньше времени не паниковать – Инна всегда была сложным человеком, и это не первый случай, когда она просто исчезала. И, кстати, Свекольникова опровергла версию Юлии Снегур, что она была мачехой Инны и обижала ее.

– Какой бред! – негодует женщина. – Мы жили в Дагестане, у нас там был свой дом. Сын вырос, а мы с мужем всегда мечтали о дочке. Я пошла в детдом, и эта девочка мне сразу в душу запала. Надо понимать, что многое из того, почему она такая – из детства. Она глубоко раненый человек. В 6 лет мать сдала ее в детдом. И ни разу за все время, что она там жила, даже не навестила ее. Через какое-то время Инну взяла к себе семья военных. А через 9 месяцев, как игрушку, вернули обратно. Мне ее стало очень жалко – ведь она же живой человек!

– А почему та семья вернула, она проблемная девочка всегда была?

– Да никогда она не была проблемной, как вот сейчас придумывают все. Нормальный, спокойный ребенок. Просто очень замкнутый. Я, как ни старалась, так и не смогла пробиться через ее броню. У нее было все необходимое в материальном плане, но к себе в душу и она меня так не впустила. Но она точно не была гулящей, как тут ее обвиняют. Она встретила мужчину намного старше него. Забеременела и родила в 19 лет. Он был женат, но обещал помогать ребенку. А потом мы переехали в Черлак, на родину моей мамы, и он исчез.

По словам Татьяны Свекольниковой, после того, как родилась ее старшая дочь, Инна сообщила, что вообще не испытывает к ней никаких эмоций. Девочку пришлось воспитывать бабушке.

– Опять же распространяют информацию, якобы Инна и первую дочь подарила кому-то или даже продала. Это неправда. Я этого ребенка воспитываю с младенчества. А после того, как Инна сбежала в Москву, я оформила опеку над Стеллой на себя. Об истории с младшей дочкой я, правда, не знала. Все-таки я Инне так и не стала родной мамой. Ну а если человек не хочет со мной общаться, как я могу насильно заставить? Думала: взрослая – пусть живет, как считает нужным. А потом звонят из опеки и сообщают, что моя внучка живет у чужих людей. Я, не раздумывая, забрала ее домой. Если бы мне Инна хоть намекнула, что не хочет заниматься и вторым ребенком, конечно, я бы взяла его себе. Девочки мне хоть по крови и не родные, но для меня это никакого значения не имеет.

Маленькая София вроде бы уже освоилась в новой семье в Черлаке.Фото: Личный архив

Татьяна рассказывает, что с приемной дочерью они, наконец, помирились. Инна вышла замуж за дальнобойщика и сейчас живет в Петербурге. Они вдвоем даже приезжали в Черлак, познакомиться с семьей Инны.

– Речи о том, что они хотят забрать девочек, даже не шло, – продолжает Татьяна Свекольникова. – А мы с мужем и не настаиваем. Для нас они в радость. Наоборот, у нас дом жизнью наполнился с появлением детей. Да, мне сейчас 62 года, но я еще крепкая и собираюсь прожить до 87 лет (Смеется). Детей мы обратно в Набережные Челны не отдадим.

– Семья Снегур обвиняет вас, что вы забрали Софию из корыстных соображений, что хотите получить маткапитал.

– Ну, во-первых, я на него не имею права. Я девочек не удочеряла, они у меня под опекой. За Софию получаю 6 тысяч рублей, за Стеллу – 7. Вот скажите, можно на эти деньги разбогатеть или хотя бы полноценно воспитывать ребенка?

Выдвигает Татьяна Николаевна и вовсе дикую версию. Мы ее приводим, как есть, но оставляем это на совести самой женщины:

– Юлия Петровна хочет ипотеку получить на квартиру благодаря Софии. А еще я подозреваю, что она планировала оформить на нее пенсию по инвалидности. Иначе не могу объяснить, почему ребенок в таком состоянии – у нее туберкулез, истощение и ни одной прививки не было поставлено к трем годам.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кстати, несмотря на довольно стройный рассказ для нас, Татьяна Свекольникова отказалась проходить проверку на детекторе лжи. А вот Юлия Снегур это сделала. И сразу отпали очень многие обвинения в ее адрес. Например, полиграф показал, что женщина точно не покупала и тем более не похищала ребенка, как изначально утверждала бабушка девочки. Кроме того, она на самом деле поверила, что мать-кукушка избавится от Софии, если ее не приютить. Также по результатам проверки на детекторе лжи выяснилось, что Юлия Петровна просто хотела спасти девочку и действительно начала воспринимать ее как родного ребенка. К сожалению, прав на чужую малышку у нее нет, и шансы вернуть ее минимальны. В этой ситуации сердобольной женщине, которой так жестоко отплатили за сделанное добро, можно только посочувствовать.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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