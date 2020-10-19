«С учетом ЧС необходимо перепрофилировать омские стационары под ковид»: Александр Бурков записал видеобращение

В Омской области уже вторую неделю выявляют больше сотни новых зараженных ковидом за сутки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 19 октября, губернатор Александр Бурков записал видеообращение к жителям региона. Он подчеркнул: ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается очень напряженной и призвал работодателей по возможности максимально перевести сотрудников на удаленный режим работы, как уже поступили в облправительстве. Ранее такую рекомендацию давал региональный оперштаб. Правда, какой процент сотрудников должен отправиться на удаленку, не уточнялось. Это оставили на откуп самим работодателям.

– Наша задача сегодня – сохранить людей. Поэтому я обращаюсь к руководителям промышленных предприятий, организаций: изыскать возможность как можно больше работников перевести на дистанционный режим работы. Это позволит снизить количество контактов и, соответственно, противостоять распространению инфекции, – отметил глава региона.

Судя по тому, что ролик буквально за три часа набрал почти 10 тысяч просмотров, тема ковида сейчас волнует очень многих омичей. Напомним, сам Александр Бурков также третью неделю работает из дома, он находится на больничном из-за подтвердившегося теста на ковид.

Также глава региона рассказал, что медикам передали машины областной администрации. В связи с тем, что теперь часть вызовов скорой перенаправляют в поликлиники, мера очень своевременная. Вероятно, транспорт отдадут участковым врачам, что хоть немного упростит их работу и сократит время ожидания помощи для пациентов. Сейчас омичи массово жалуются в соцсетях, что даже к пожилым людям с высокой температурой медики иногда добираются по трое суток.

– Сейчас мы прорабатываем меры поддержки тех людей, которые лечатся амбулаторно, чтобы они не оставались один на один с болезнью, а могли получить консультацию, не выходя из дома, – сказал Бурков. – С учетом этой чрезвычайной ситуации нам необходимо добавить больничные койки для лечения ковидных больных, и мы будем перепрофилировать стационары под ковид. У нас нет другого выхода. Мы должны помочь тем, кто тяжело болеет. Но в то же время помощь должна оказываться всем, кто сегодня болеет. Помощь будет оказываться в других медучреждениях, куда направят пациентов.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что в Омске планируют закрыть под ковид перинатальный центр и роддома №№ 2 и 5. Однако в минздраве эти тревожные сообщения каждый раз опровергали. Загадочной остается и судьба ковидного госпиталя на 200 мест, который ударными темпами построили весной, необратимо разрушив древние захоронения на этом месте, и который смог бы хоть частично разгрузить больницы города. Сотрудники скорой рассказали «Комсомольской правде в Омске», что еще ни разу не отвозили туда пациентов. В областном минздраве ссылаются, что отвечают за госпиталь не они, а Минобороны РФ. Изначально анонсировалось, что в медучреждении будут лечить как военных, так и гражданских. Но на днях глава областного минздрава Ирина Солдатова заявила, что госпиталь предназначен «для определенного контингента».

– Ситуация действительно сложная. Но я убежден, что мы ее преодолеем сообща. Я прошу вас не поддаваться панике. Ситуация эта временная, и сегодня специалисты из Роспотребнадзора говорят, что нам необходимо еще несколько недель, чтобы стабилизировать обстановку. Поэтому мы выйдем из этой ситуации. Я прошу вас: соблюдайте меры безопасности, – обратился губернатор к омичам.

Сейчас часто ехать на вызовы просто некому. Скорые, которые везут на томографию пациентов с подозрением на ковид, вынуждены простаивать в огромных очередях. Многие медработники также болеют. На помощь оставшимся врачам в поликлиниках подключат студентов-медиков. Бурков подчеркнул: они будут работать исключительно на добровольной основе. При этом, как и все, кто трудится в красной зоне, станут получать ковидные выплаты.

Добавим, по данным на 18 октября, в регионе выявлено в общей сложности 13 374 случая заражения коронавирусом, 10 343 пациента выздоровели, 376 умерли. Последние 10 дней прирост заболеваемости каждый день бьет новый антирекорд, и уже две недели в регионе выявляют больше сотни новых случаев за сутки.

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