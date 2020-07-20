2020-07-20T12:51:34+03:00
Общество

Омские общественники переживают: из-за строительства госпиталя Минобороны необратимо разрушены старинные захоронения

В минкультуры пообещали: впредь такого не повторится
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В минкультуры утверждают: даже при строительстве в начале 20-го века Церкви Иконы Божией Матери Всех скорбящих Радости существовавшие на этом участке исторические слои уничтожались.В минкультуры утверждают: даже при строительстве в начале 20-го века Церкви Иконы Божией Матери Всех скорбящих Радости существовавшие на этом участке исторические слои уничтожались.
Изменить размер текста:

Омский краевед и общественник Сергей Коновалов бьет тревогу: из-за строительства ковидного госпиталя Минобороны необратимо разрушен уникальный археологический слой. Такие выводы он сделал, прочитав документы с общественных слушаний, которые выложили на сайте регионального минкультуры.

Там значится, что на месте постройки обнаружили артефакты, относящиеся к бронзовому веку, а также православное кладбище 18-19 веков. Все это, как утверждает Коновалов, обнаружили только в мае, когда уже шла стройка, и просто срезали ковшом экскаватора.

В документах говорится, что еще в 1980 году на охрану был поставлен объект культурного наследия – «Старая часть гарнизонного военного госпиталя, в котором в 1850-1854 гг. бывал писатель Федор Михайлович Достоевский».

– При этом исследователи «не увидели» здания аптеки и деревянного каретного сарая (он же амуничник, в дальнейшем – летние арестантские палаты, постройка не позднее 1847 года!), которые краеведами относятся как раз к тому времени (аптека датируется 1823 годом, она есть на исторических планах), – пишет Коновалов. – Кроме того, есть вероятность, что сохранилось здание зимних арестантских палат вдоль Больничного переулка, реконструированное уже во второй половине XIX века – в 1876 году. Эти два объекта – аптека и зимние палаты – прослеживаются на всех картах. Безусловно, эти здания требуют более подробного изучения.

Фото: министерство культуры Омской области

Фото: министерство культуры Омской области

Фото: министерство культуры Омской области

Фото: министерство культуры Омской области

Фото: министерство культуры Омской области

Фото: министерство культуры Омской области

«Комсомолка» обратилась за комментарием в минкультуры. Там пояснили, что указанный участок под строительство находится на земле Минобороны. У них был приказ - из-за ситуации с коронавирусом срочно построить госпиталь. Ранее там при обследованиях во всех шурфах обнаруживали только чернозем. То есть, могли потратить время и деньги и не найти ничего ценного.

В ведомстве заверили: этом месте уже все давно было разрушено еще в советские времена и даже еще раньше - при стройках в 18-19 веках, просто никто об этом даже не знал. Более того, если в случае с Минобороны ситуацию можно было контролировать, то обычные застройщики часто просто варварски уничтожают похожие участки. По закону при обнаружении артефактов они обязаны сразу останавливать стройку и вызывать на место археологов. но на практике так делает только один предприниматель из 10.

– Благодаря начавшейся стройке там появилась возможность провести дорогостоящую экспертизу и определить границы охраняемых и исторические ценных участков, – пояснил главный специалист управления по сохранению, использованию, популяризации и госохране объектов культурного наследия

областного минкульта Альберт Полеводов. – На них все дальнейшие работы будут проводиться только в присутствии археолога - это тоже серьезные затраты, которые берет на себя заказчик работ. Если будут найдены хоть какие-то артефакты, работы будут сразу же остановлены до того момента, пока там не поработают специалисты. Это точно гарантирует сохранность территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Квартиру с плесенью и мухами теперь не узнать: незнакомцы сделали «настоящий евроремонт» для матери четырех детей
Сибирячка воспитывает ребятишек в старом доме, жилье из-за сырости покрылось грибком. Узнав, в каких условиях живут малыши, посторонние люди скинулись на материалы
Вернуть Фургала невозможно, митинги убивают край, но Москва хотя бы нас услышит
Неожиданное мнение высказала один из самый авторитетных и уважаемых политиков Хабаровского края, один из ближайших соратников губернатора Фургала, председатель законодательного собрания Ирина Зикунова
Новости 24
Сериал «Мылодрама» вышел на Amazon
За неделю в Омской области утонули 20 человек, в том числе - трое детей
В Омске решили пока не переходить к третьему этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Масочный режим в Омской области продлили сразу до 1 сентября
Областные чиновники объяснили, почему исилькульцы вынуждены сидеть без питьевой воды в +36
Гидравлические испытания тепловых сетей пройдут в Ленинском, Центральном и Советском округах
В Советском округе пройдет плановое отключение горячего водоснабжения
На видео попал потоп на дороге в центре Омска
В жутком столкновении двух фур погиб дальнобойщик из Омска
«Пламя под 6 метров»: На видео попал масштабный пожар на свалке в Калачинске
В Омской области до сих пор не снижается прирост заразившихся коронавирусом
Появилось видео строительства «Арены Омск» с высоты птичьего полета
«Просто море в центре города»: Первый же недолгий дождь затопил улицы Омска
Куда пойти учиться в Омске?
Пять основных «НЕ» в работе медиатора.
Домашний адрес - природная здравница
Спасатели приходят на помощь
Онлайн сервисы для абитуриентов
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
Омичка оказалась женой иностранца, которого никогда в жизни не видела
«Из воды вылез водолаз и попросил убрать детей»: Из озера в парке 30-летия ВЛКСМ вытащили тело утонувшего омича
«Без спины осталась»: омичка пожаловалась на жуткую кровать в роддоме
Омич освободился из колонии, где сидел за убийство, напал на прохожего с кирпичом
Компания «Омск РТС» подарит сертификаты на оплату отопления «надежным управдомам»
В Омске женщина-водитель, выезжая с заправки, влетела в фуру и перевернула ее