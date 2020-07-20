Омские общественники переживают: из-за строительства госпиталя Минобороны необратимо разрушены старинные захоронения

Омский краевед и общественник Сергей Коновалов бьет тревогу: из-за строительства ковидного госпиталя Минобороны необратимо разрушен уникальный археологический слой. Такие выводы он сделал, прочитав документы с общественных слушаний, которые выложили на сайте регионального минкультуры.

Там значится, что на месте постройки обнаружили артефакты, относящиеся к бронзовому веку, а также православное кладбище 18-19 веков. Все это, как утверждает Коновалов, обнаружили только в мае, когда уже шла стройка, и просто срезали ковшом экскаватора.

В документах говорится, что еще в 1980 году на охрану был поставлен объект культурного наследия – «Старая часть гарнизонного военного госпиталя, в котором в 1850-1854 гг. бывал писатель Федор Михайлович Достоевский».

– При этом исследователи «не увидели» здания аптеки и деревянного каретного сарая (он же амуничник, в дальнейшем – летние арестантские палаты, постройка не позднее 1847 года!), которые краеведами относятся как раз к тому времени (аптека датируется 1823 годом, она есть на исторических планах), – пишет Коновалов. – Кроме того, есть вероятность, что сохранилось здание зимних арестантских палат вдоль Больничного переулка, реконструированное уже во второй половине XIX века – в 1876 году. Эти два объекта – аптека и зимние палаты – прослеживаются на всех картах. Безусловно, эти здания требуют более подробного изучения.

Фото: министерство культуры Омской области

Фото: министерство культуры Омской области

Фото: министерство культуры Омской области

«Комсомолка» обратилась за комментарием в минкультуры. Там пояснили, что указанный участок под строительство находится на земле Минобороны. У них был приказ - из-за ситуации с коронавирусом срочно построить госпиталь. Ранее там при обследованиях во всех шурфах обнаруживали только чернозем. То есть, могли потратить время и деньги и не найти ничего ценного.

В ведомстве заверили: этом месте уже все давно было разрушено еще в советские времена и даже еще раньше - при стройках в 18-19 веках, просто никто об этом даже не знал. Более того, если в случае с Минобороны ситуацию можно было контролировать, то обычные застройщики часто просто варварски уничтожают похожие участки. По закону при обнаружении артефактов они обязаны сразу останавливать стройку и вызывать на место археологов. но на практике так делает только один предприниматель из 10.

– Благодаря начавшейся стройке там появилась возможность провести дорогостоящую экспертизу и определить границы охраняемых и исторические ценных участков, – пояснил главный специалист управления по сохранению, использованию, популяризации и госохране объектов культурного наследия

областного минкульта Альберт Полеводов. – На них все дальнейшие работы будут проводиться только в присутствии археолога - это тоже серьезные затраты, которые берет на себя заказчик работ. Если будут найдены хоть какие-то артефакты, работы будут сразу же остановлены до того момента, пока там не поработают специалисты. Это точно гарантирует сохранность территории.