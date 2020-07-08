2020-07-08T09:35:11+03:00
Общество

В Минобороны утверждают, что открытый в Омске госпиталь работает

Ранее не раз появлялась информация, что объект до сих пор не довели до ума
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/aerokadrФото: vk.com/aerokadrФото: vk.com
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Напомним, в июне «Комсомолка» писала об острой нехватке мест для ковидных больных в омских больницах. Об этом нам рассказал один из сотрудников скорой помощи. По утверждению нашего собеседника, все омские больницы заполнены, пациентов из города приходится отвозить в районные ЦРБ.

Казалось бы, госпиталь Минобороны, который построили в Омске за рекордные сроки и даже торжественно открыли 30 апреля, мог бы хотя бы частично разгрузить уже существующие больницы. Но наш источник заверил, что никто из их подстанции на тот момент еще ни разу не отвозил туда больных.

Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе Минобороны по СФО. Там заверили: информация, что многофункциональный центр так и не открылся, не соответствует действительности. Но на данный момент там проходят лечение почему-то только 40 пациентов – из числа военнослужащих и гражданских.

Тем временем в пресс-релизе, представленном этим же ведомством перед открытием госпиталя говорилось, что медцентр рассчитан на 100 больных. Почему сейчас он заполнен менее, чем наполовину, пока не очень понятно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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