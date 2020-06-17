Исповедь работника омской скорой, работающего с ковид: «По несколько раз стираем и надеваем одноразовые защитные костюмы»

В Омской области объявили о скором окончании режима полной готовности, местные жители массово вышли на улицы. Только вот реальная ситуация с заболеваемостью не дает никаких поводов для оптимизма. Регион еще даже и близко не подошел к обещанному на середину июня плато. «Комсомолка» пообщалась с тем, кто видит происходящее изнутри. И картина получилась совсем нерадостной. Дали мы высказаться и омскому минздраву (подробнее см. "Другое мнение").

- На днях в минздраве сообщили, что всего в Омской области заболели только пятеро сотрудников скорой, – рассказывает наш собеседник, назовем его Михаил. – Но только на одной Октябрьской подстанции заразились уже 15 человек. Еще 30 – контактные – те, кто могут быть потенциальными носителями. И уверен, аналогичная ситуация на других подстанциях.

- Как обеспечивается защита людей, работающих на скорой?

- Я сделал фото на нашей подстанции, где видно, как на веревочке между машинами сушатся защитные костюмы. Они, по идее, одноразовые, но мы их стираем, сушим и еще несколько раз надеваем. Недавно у меня прямо на выезде порвалась молния на нем. О какой защите может идти речь?! В машине есть новые костюмы на случай ЧП, но брать их можно только в крайнем случае. А так сказали аккуратно носить то, что есть.

По словам нашего собеседника, сейчас сотрудники скорых в Омске работают на пределе возможностей. Есть «ковидные» бригады. Но из-за особенностей обработки таких машин после каждого вызова, он практически на полдня выбывают из строя, но в связи с пандемией люди не перестали меньше нуждаться в помощи при других болезнях.

- В Омске есть возможность обработать машины после ковидных вызовов только в одном месте – на территории Областной детской клинической больницы на территории Куйбышева. Из-за этого там постоянно выстраиваются очереди, говорит Михаил. На обработку каждой машины уходит около четырех часов, плюс ожидание в очереди. Все это время бригада после выезда вынуждена сидеть в душных защитных костюмах до семи часов, нет возможности даже банально сходить в туалет. Сейчас нам даже запретили выходить на улицу – чтобы своим видом не пугать впечатлительных прохожих. Но это издержки работы. Пугает другое. Специальная машина, которая откачивает воду после помывки машин, заезжает за угол и сливает ее в городскую канализацию. Возможно, это единичный случай, но я лично был этому свидетелем.

- Информация не соответствует действительности. Кроме того, коронавирус, подвергшийся обработке дезсредствами, угрозы не несет, - ответили нам в омском минздраве.

С предельной нагрузкой работают и все медучреждения города. По словам сотрудников скорой сейчас главная проблема не только определить, болен ли пациент коронавирусом, но и в принципе поместить его в больницу.

- Недавно бы просидели с ковидным пациентом, у которого было состояние средней тяжести, 3,5 часа в машине – ни одна больница не соглашалась принять, мест нет нигде. Это хорошо еще, что в тот день не было жары. У человека температура, кондиционера у нас нет. Все подготовленные койки в городских больницах уже заполнены.

- А что с госпиталем Минобороны, который открытие которого так широко анонсировали?

- Судя по всему, его открыли только, чтобы показать журналистам, а потом снова закрыли что-то доделывать. Я не строитель, причину не знаю. Одно могу сказать, никто из моих коллег ни разу не возит туда ковидных пациентов. Вместо этого мы вынуждены отправлять больных уже в районы - в ЦРБ в Черлаке, Тавричанке и Марьяновке. Путь туда - это еще минус пара часов, на которые машина выбывает из строя. Нагрузка опять же распределяется между оставшимися.

По информации нашего собеседника, перед началом истории с пандемией из всех бригад сформировали те, которые будут работать именно с коронавирусными вызовами. Сотрудники давали на это добровольное согласие, за «вредность» им полагаются существенные выплаты. Но из-за ухудшившейся ситуации и нехватки «ковидных» бригад, на такие вызовы ездят и те, кто никаких документов не подписывали.

- Получается люди работают с дикими перегрузками на голом энтузиазме. Мы даже выплаты не получаем, потому что формально не работаем с ковидом. А доказать обратное сейчас очень сложно – нам говорят, что разглашать диагноз пациента мы не имеем права, потому что это врачебная тайна.

ОФИЦИАЛЬНО

"Даже речи быть не может, что какая-то больница отказывается принимать пациентов"

Мы попросили минздрав прокомментировать претензии работника скорой помощи. И вот, что ответили нам в ведмостве:

- Костюмы не стираются, а утилизируются, как отходы класса В. Использование их для дальнейшей работы не предусмотрено. Обеспечено наличие костюмов врача-инфекциониста в достаточном количестве (с оборотным фондом).

Что касается информации о том, что скорая 3,5 часа держала пациента с ковид в машине:

Все омичи с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализируются исключительно в лечебные учреждения города Омска. Никакой речи о том, что какое-то учреждение отказывается принимать пациентов, в принципе не может быть. Процесс маршрутизации и госпитализации отлажен, коечного фонда достаточно. Что касается задержек, то пару дней были некоторые трудности, связанные с проведением МСКТ на базе МСЧ № 4. Однако сегодня в процесс вовлечены три учреждения: МСЧ № 4, Онкодиспансер и Диагностический центр – проблем нет. Особо отметим, что данная процедура выполняется исключительно по показаниям, а не по личному желанию пациента.

Данные о наличии сотрудников скорой и водителей Автобазы здравоохранения, имеющих контакт с заболевшими СОVID 19 или подозрением на него, поступают незамедлительно в учреждение от Роспотребнадзора. На основании этих данных принимаются организационные решения о разобщении коллектива. На сегодня коронавирус подтвержден у 16 сотрудников, 12 выписаны с выздровлением.

По обработке машин: с момента начала эпидемии на станции созданы две точки для обработки автомобилей, участвующих в оказании экстренной медицинской помощи пациентам с СОVID 19 и подозрением на него. Расположены они в разных концах города (САО и ЦАО) и обеспечивают оптимальное время обработки.

Выплаты медикам осуществляются в строгом соответствии требованиям Постановлений Правительства РФ №№ 415 и 484. Они осуществляются сотрудникам БУЗ ОО «ССМП», работающим на любых бригадах, которые в силу оперативной необходимости, были задействованы для обслуживания пациентов с СОVID 19.

Информация не соответствует действительности. Кроме того, коронавирус, подвергшийся обработке дезсредствами, угрозы не несет.