За сутки в Омской области от коронавируса умерли 5 человек, выздоровели 4

На сайте «Стопкоронавирус.рф» опубликованы свежие данные. По информации на воскресенье, 18 октября, в Омской области выявлено 169 новых заразившихся ковидом (всего с начала пандемии в регионе – 13 374 человека).

При этом число умерших (5 пациентов за сутки) превысило число выздоровевших от COVID-19 (4 местных жителя). В общей сложности в области от коронавирусной инфекции скончались уже 367 человек, полностью выздоровели – 11 086.

Тем временем, омичи массово жалуются в соцсетях, что не могут дождаться врачей. По несколько суток без помощи приходится оставаться даже пожилым пациентам с температурой.