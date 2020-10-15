«Три недели ставили ангину»: Депутата Омского горсовета госпитализируют с подозрением на ковид

Наталья Поршнева рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться в районной поликлинике. Фото: Омский горсовет

О вопиющем случае, обернувшемся для нее серьезными последствиями, рассказала депутат Омского горсовета Наталья Поршнева. В четверг, 15 октября, на заседании комитета по социальным вопросам обсуждали готовность школ к переходу на дистант из-за второй волны коронавируса, накрывшей регион.

Поршнева, которая работает учителем, рассказала, как ситуация выглядит изнутри образовательных учреждений. По словам Натальи Викторовны, она заболела еще три недели назад. Но из-за большого числа выбывших из строя педагогов была вынуждена через силу ходить в школу. А в поликлинике по месту жительства все это время ей ставили неправильный диагноз.

– Я завтра госпитализирусь с двусторонней пневмонией. Мне три недели ставили то ангину, то ОРВИ, пока коллега по горсовету Сергей Дроздов не притащил меня на томографию, – рассказала депутат. – Там мне поставили двустороннюю пневмонию с «матовым стеклом» – это первый признак ковида. И вот меня отправили в ту же поликлинику, где меня три недели лечили от ангины. Позавчера сдала там тест. Результат будет только на следующей неделе – в понедельник. Я бы уже сделала платный тест, но частные клиники не берут мазки и вообще не выезжают к пациентам с пневмонией. Я не знаю, что делать. Мест на госпитализацию при этом практически нет.

Эти слова подтвердил и коллега Поршневой Сергей Дроздов. Он рассказал, как в школе, где учится его ребенок, педагог две недели ходила с воспалением легких, пока ей не стало совсем плохо и ее не увезли в больницу. И даже после этого ни у кого из контактировавших с ней учеников не взяли ПРЦ-тесты.

– Скоро даже дистанционно по телефону некому будет преподавать! – эмоционально отреагировал на происходящее Дроздов. – Уже доказано, что дети сами практически не болеют, но дальше разносят по городу заразу. Ситуация очень серьезная.

Тем временем, сегодня опубликовано распоряжение главы регионального минздрава о передачи части вызовов, поступающих в скорую, так называемым поликлиническим бригадам. Будут ли участковые врачи справляться с этой дополнительной нагрузкой, пока вызывает большое опасение.

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По замыслу ведомства, такое перераспределение должно разгрузить работу скорой и ускорить оказание помощи для пациентов. Введение изменений минздрав анонсировал с 5 октября. На первом этапе часть вызовов службы «03» будут брать на себя две городские поликлиники – № 2 на улице 10 Лет Октября, 179 и № 8 на улице Багратиона, 10. Если опыт приживется, в связке со скорой будут работать все 15 поликлиник Омска. Однако к новой системе работы очень много вопросов. «Комсомолка» решила задать их главврачу станции скорой помощи Омской области Максиму Стуканову. (Подробнее...)