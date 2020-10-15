Историей с перепрофилированием детской больницы под ковидный госпиталь в Омске заинтересовалась прокуратура

В СМИ появилась информация, что помещение детской больницы хотят отдать под ковидный госпиталь. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура начала еще одну проверку в отношении областного минздрава.

– Организована проверка соблюдения требований законодательства по информации о перепрофилировании педиатрического стационара Городского клинического перинатального центра в больницу для зараженных коронавирусом, – говорится в официальном сообщении ведомства. – Основанием для проведения надзорных мероприятий послужили сведения СМИ. Будет дана оценка законности изменения назначения объекта детской инфраструктуры, а также последствий принятого решения для обеспечения медицинской помощи детям.

Напомним, ранее в минздраве опровергли информацию о закрытии детской больницы.

Также на днях прокуратура заинтересовалась многочисленными жалобами омичей на качество оказываемой им медицинской помощи. В частности местные жители сообщают, что сутками вынуждены ждать участкового врача, вызванного на дом.

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