Многочисленными жалобами на недоступную медпомощь в Омской области заинтересовалась прокуратура

Прокуратура проверит, как омские медики работают в условиях пандемии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже несколько месяцев омичи массово жалуются во всех крупных пабликах города на сложности, с которым им пришлось столкнуться во время болезни. Ситуация обострилась из-за пандемии коронавируса. Однако непростые времена настали не только для зараженных ковидом, но и для людей с другими острыми и хроническими заболеваниями.

– Основанием для проведения проверки послужили обращения жителей региона, многочисленные публикации в средствах массовой информации о нарушениях прав граждан на охрану здоровья, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка своевременности и качеству оказания медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях, скорой медицинской помощи, а также своевременности госпитализации и доступности получения медицинской помощи в условиях пандемии.

Например, из-за того, что скорые, которые возят пациентов с подозрением на коронавирус на томографию, вынуждены часами ждать в очереди на обследование. В это время остальные заболевшие не могут дождаться помощи.

Чтобы хоть как-то стабилизировать обстановку в областном минздраве решили часть неотложных вызовов скорой перенаправлять в поликлиники. По замыслу авторов инициативы, это должно сократить время ожидания медиков. Однако горожане сильно сомневаются, что новая система будет работать без сбоев.

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