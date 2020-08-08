Росстат сообщил о 86 омичах, умерших от коронавируса за июнь - минздрав говорил лишь о 12

В оперштабе же всего сообщают о 85 умерших от коронавируса с начала пандемии. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Очень интересные цифры опубликовал федеральный Росстат. В ведомстве провели анализ смертности в России. В том числе, в статистике приводят и цифры о смертности в регионах от коронавируса за июнь 2020 года. Причем данные делят на несколько колонок - отдельно идут цифры с количеством умерших от подтвержденного COVID-19 и от возможного диагноза.

А интересны эти цифры тем, что в них есть и информация об Омской области. Причем данные Росстата существенно расходятся с теми, о которых сообщал региональный оперштаб. Если верить цифрам федерального ведомства, то статистика смертности от коронавируса могла быть занижена почти в 8 раз. Росстат в своем исследовании заявляет о 86 жителях Омской области, скончавшихся от COVID-19. "Комсомолка" подняла цифры омского оперштаба за июнь - у нас в этом месяце сообщалось лишь о 12 умерших от этого диагноза. Более того, по официальным данным в регионе всего с начала пандемии от коронавируса скончались только 88 человек.

Официальный документ Росстата

С чем связано такое серьезное расхождение цифр двух ведомств, пока непонятно. Омичи в социальных сетях неоднократно высказывали свое недоверие к данным региональных минздрава и оперштаба. Многие считают, что реальная статистика по коронавирусу гораздо выше. За разъяснениями "Комсомолка" уже обратилась в министерство здравоохранения Омской области. В ведомстве не смогли оперативно прокомментировать расхождения в цифрах.

Не смогли мы поговорить и с председателем оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в Омской области - главой минтруда Владимиром Куприяновым. После того, как мы представились, чиновник ответил:

- Спасибо, - и положил трубку.

Однако "Комсомольская правда" готова в любой момент предоставить право высказаться любому из заинтересованных ведомств.