«После 8 вечера один аппарат МСКТ на весь Омск»: На видео попала гигантская очередь из «ковидных» скорых

Машины скорой вынуждены простаивать в очередях по 5-6 часов. В это время их не могут дождаться другие пациенты. Фото: Артем КИЛЬКИН

В областном минздраве отчитываются о резком снижении суточного прироста заболеваемости по ковиду. Однако глазами самих медиков, которые находятся внутри системы, ситуация выглядит далеко не так оптимистично.

С середины июля сотрудникам омской скорой помощи перестали делать тесты на ковид. Ответ на запрос «Комсомолки» по этому поводу мы так и не получили.

Неофициально в ведомстве нам подтвердили: проблема есть, но возникла она по независящим от них причинам. Деньги на проведение тестов перестал выделять фонд обязательного медицинского страхования.

Искать деньги на безопасность сотрудников вынуждены руководители на местах. И теперь перед тем же главврачом станции скорой помощи стоит выбор: направить средства на ремонт и прочие необходимые хозяйственные нужды или просто спустить их на тесты.

Так и не прояснилась ситуация с разночтениями по статистике смертности. Цифры минздрава оказались в 8 раз меньше тех, которые опубликовал Росстат.

И вот сотрудники одной из городских подстанций скорой поделились с «Комсомолкой» видео того, что творилось накануне вечером перед МЧС-4. К 21.30 там уже собрались 14 машин скорой помощи, которые привезли пациентов с подозрением на ковид. Чтобы доставить людей на обследование на томографе, выстроилась очередь, и в течение ночи подъезжали все новые машины.

– После 8 вечера на весь город остается один аппарат компьютерной томографии. Со всего города везут пациентов в МСЧ-4. Я не знаю, когда мы отсюда выедем, – рассказывает наш источник. – Онкология, диагностический и больница на улице Комарова – куда мы обычно возим пациентов – не принимают. Причем, они работают до 18.00, а с 6 до 9 вечера там нас просто отфутболивают. Приезжаешь сюда, тут ничего не регулируется: скорая помощь стоит в общей очереди с амбулаторными. В онкологии днем - то же самое. Говорят: решайте вопрос сами между собой. Потом образуются вот эти непонятные листы ожидания, когда люди говорят, что к ним не едет скорая. А мы в данный момент все стоим здесь – 14 машин застряли.

В итоге у этой бригады скорой помощи, которая подъехала к МСЧ-4 в полдесятого вечера, пациента на обследование забрали только в три часа ночи. То есть 5,5 часов человек с температурой и, возможно, тяжелой пневмонией промучился в душном салоне машины. При этом сама скорая, которая могла мы ехать к другим больным, все это время просто стояла без дела.

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