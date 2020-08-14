Медики омской скорой признали, что их тесты на ковид теряют, а теперь еще и сделали платными

Сотрудники сразу нескольких подстанций скорой помощи уже более трех недель не знают, заражены они или нет. Фото: Артем КИЛЬКИН

«ТЕСТЫ НА КОВИД НЕ БРАЛИ С СЕРЕДИНЫ ИЮЛЯ»

В непростой ситуации оказались сотрудники омской скорой помощи, работающие с пациентами с подозрением на COVID-19. Так называемые «ковидные» бригады из первых добровольцев, которые ездят только на такие вызовы, сохранились. Но смысл их практически сошел на нет. Поток заболевших настолько большой, что теперь все фельдшеры по очереди едут к пациентам с пневмонией – а коронавирусная она или нет, выясняется только позже.

- В любом случае, если подтверждается, что бригада выезжала к коронавирусному больному, она получает полагающиеся выплаты, – рассказал «Комсомолке» глава областной станции скорой помощи Максим Стуканов. – Кроме того, 22 переболевших сотрудника уже получили компенсацию. Всего с начала пандемии в скорой заразились 35 человек. И это довольно неплохой результат, если сравнивать с другими регионами, где по 700-800 медиков с положительными тестами.

Возможно, отчасти такие низкие цифры у нас не просто так. Работники сразу двух подстанций города сейчас жалуются, что у них уже больше трех недель не брали тесты на ковид, при том, что они фактически ежедневно контактируют с зараженными пациентами. Ранее глава омского минздрава сообщала, что больше чем в половине случаев коронавирус протекает без симптомов.

- Раньше мы сдавали раз в неделю полторы, но с середины июля брать тесты перестали, – на условиях анонимности рассказал наш собеседник, работающий на одной из подстанций. – Сейчас я был в диагностическом центре, общался с коллегами из районов области. Они говорят, что там у медиков не брали тесты уже полтора-два месяца. То есть, людям остается только гадать, заразились они и уже разносят инфекцию дальше, или нет.

ТЕСТ СТАРШЕГО ФЕЛЬДШЕРА ПОТЕРЯЛИ, А ЧЕРЕЗ 3 ДНЯ У НЕЕ НАШЛИ КОВИД

Ситуацию прокомментировал главный врач службы скорой медицинской помощи в Омске Максим Стуканов:

- Вы знаете, что теперь наша организация должна сама оплачивать тесты на коронавирус? – поинтересовался у нас главврач. – Для сотрудников по-прежнему все бесплатно, но деньги на анализы где-то должна искать сама скорая помощь.

- Люди жалуются, что начали теряться тесты на коронавирус, которые сдают сотрудники скорой? Почему это происходит?

- Этот вопрос точно надо адресовать не мне, а в минздрав. Но такое действительно происходит. Я лично знаю о ситуации с моей коллегой. Сдача тестов происходит таким образом: их берут у всех сотрудников подстанции. Потом все пробирки закрывают в герметичную колбу, и старший фельдшер доставляет их в лабораторию. Мы возим анализы в диагностический центр или СПИД-центр. Так вот – у старшего фельдшера, которая уж точно была заинтересована, чтобы ее тест доставили по назначению, он пропал. А у этой женщины уже наблюдались все симптомы коронавируса. И только после моего личного звонка к ней домой уже пришли из поликлиники и взяли новый тест. Через три дня пришел результат, что он положительный. Сейчас сотрудница уже переболела, все обошлось.

Но как бы эта ситуация развернулась, если бы у медика заражение проходило бессимптомно? Она бы продолжила ездить к пациентам, и никто бы не настоял на повторном тесте. Или другой, еще более страшный вариант развития событий: у женщины бы заболевание развивалось по стремительному и тяжелому сценарию. И те три дня, которые потратили на новую диагностику, могли оказаться для нее роковыми.

Сейчас не слишком понятно, где именно теряются тесты и почему это происходит. Мы обратились за разъяснениями в областное Управление Роспотребнадзора. Но там заверили: они отвечают только за две лаборатории из восьми, где в регионе делают тесты на COVID-19, и там все работа отлажена, как часы.

В областном министерстве здравоохранения оперативно ответить на наши вопросы не смогли. «Комсомолка» задала их в письменном виде в официальном запросе. Как только из ведомства придет ответ, мы его обязательно опубликуем.

Напомним, ранее у омичей возникали вопросы и по поводу несоответствия данных по смертности омичей от коронавируса за июнь. Цифры минздрава были в 8 раз меньше, чем у Росстата. В областном ведомстве это объяснили разными методиками подсчета.

ОФИЦИАЛЬНО

«У нас ничего ни разу не терялось»

- Нам поступают небольшие партии, и мы вносим все результаты буквально на следующий день, – рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. – В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии, а также в НИИ природно-очаговых инфекций с начала пандемии еще ни разу ничего не терялось. Обращайтесь в минздрав с этим вопросом, возможно, проблема с лабораториями, которые курируют они.