«Скорая не такси»: Как будет работать служба «03» в Омске после заявления министра Ирины Солдатовой

На неотложные вызовы в Омске теперь будут выезжать медики из районной поликлиники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

C октября в Омске собрались менять систему работы скорой помощи. Все обращения теперь будут делиться на экстренные и неотложные. Ко вторым относятся случаи, когда угрозы жизни пациенту нет. И вот эти вызовы будут перенаправлять в поликлиники по месту жительства. Но только на рабочее время медучреждений, ночью на вызовы продолжит выезжать служба «03». С такой инициативой выступил омский минздрав после заявления министра Ирины Солдатовой:

– Пациентам с температурой, которые просят осмотр, зачастую может помочь и поликлиническое звено, участковый врач. Но люди предпочитают звонить именно в «03». Из-за этого скорая помощь работает не как скорая помощь, она не должна возить людей просто так. Это не такси. А у поликлинических бригад выходит только 10-12 вызовов в сутки, – сказала глава минздрава.

По замыслу ведомства, такое перераспределение должно разгрузить работу скорой и ускорить оказание помощи для пациентов. Введение изменений минздрав анонсировал с 5 октября. На первом этапе часть вызовов службы «03» будут брать на себя две городские поликлиники – № 2 на улице 10 Лет Октября, 179 и № 8 на улице Багратиона, 10. Если опыт приживется, в связке со скорой будут работать все 15 поликлиник Омска.

Однако к новой системе работы очень много вопросов. «Комсомолка» решила задать их главврачу станции скорой помощи Омской области Максиму Стуканову.

1. Зачем нужны эти изменения?

– Это была не наша инициатива. Мы в принципе раньше со всеми этими вызовами справлялись сами. Но коррективы внес коронавирус. Раньше люди никогда не звонили в скорую, если просто поднималась температура, – рассказал Максим Михайлович. – Сейчас стали это делать, а мы вынуждены возить пациентов, в том числе и на томографию. По федеральному законодательству, если не ошибаюсь, неотложную помощь уже лет 5 должны оказывать поликлинические бригады вместе со скорыми. Просто нерационально отправлять специалистов, которые умеют работать в экстренных ситуациях, не боятся крови и оторванных в ДТП конечностей, к бабушке с давлением. Этим должна заниматься поликлиника. Другое дело, что у нас в регионе сильная скорая, и мы все это пока перекрываем.

2. Как будут отсеиваться несрочные вызовы?

– Мы разработали простейшую программу в 6-дневный срок. Это очень упрощенный аналог того, на чем работают бригады скорой. В поступившем сообщении будет видна причина вызова, адрес и данные пациента. Бывает, что вызов на пограничной территории двух больниц, тогда он будет направляться той, которая ближе к дому пациента. По новой системе мы пока не заработали – ждем распоряжения минздрава, где будет четко прописано: где заканчивается моя ответственность и начинается ответственность главврача поликлиники. Мы на скорой привыкли действовать строго по инструкции.

3. На какие случаи скорая точно перестанет ездить?

– Мы прописали четкие критерии в так называемом дереве опроса, его проводит диспетчер. На температуру без осложнений или высокое давление может приехать и поликлиническая бригада. А на боль в животе или температуру с осложнениями, конечно, должна срочно выезжать скорая. К детям мы едем на все обращения без исключения. Подчеркиваю: ни один вызов не останется необслуженным. Если по какой-то причине поликлиническая бригада не приехала, у нас будет светиться «аларм». Вызов все равно вернется к нам, и мы на него приедем. Сначала мы выезжаем на экстренные случаи – роды, ДТП, инфаркты – потом уже на все остальные. Просто сейчас в связи с пандемией это может занять время. Поликлиническая бригада в таком случае приехала бы быстрее. Если нет – подключимся мы.

4. Кто будет контролировать приезд поликлинических бригад к пациентам?

– Контролировать их будет скорая, так как мы передаем вызовы, – сказал Максим Стуканов. – Тут не может быть такого, что просто не захотели ехать на вызов или приехали через два дня. За это должна быть строгая дисциплинарная ответственность. Уважительная причина – машина у бригады сломалась или врач внезапно заболел. Тут важно мотивировать поликлиники вовремя отчитываться об этом, чтобы мы понимали, что они не смогут выехать.

5. В поликлиниках и так нехватка кадров. Они точно справятся?

– Чтобы все получилось, что необходимо серьезно усиливать первичное звено поликлиник. Оно должно быть основой системы здравоохранения в городе. Задача скорой – только перекрывать экстренные ситуации. Вот вызывает нас бабушка с давлением. Мы приезжаем, помогаем и передаем ее в актив поликлиники. Если там нормально работают с таким активом, у бабушки все в порядке и новых вызовов в скорую от нее не будет.

СКАЗАНО

«Люди часто не обращаются в поликлинику, потому что врач приходит с пустыми руками»

Главврач станции скорой помощи Омской области Максим СТУКАНОВ:

– Если поликлиники берутся за это, у них должно быть все то же самое, что и в бригаде скорой: кардиограф, глюкометр, около 20 лекарств из перечня. Люди часто не обращаются в поликлинику, потому что участковый приходит с пустыми руками. Если сейчас фельдшер должен будет носить тяжелый чемодан, то нужна и техника, чтобы передвигаться. Для скорой закупили 11 новых машин. Наши списанные мы отдали поликлиникам. Но таких учреждений в городе 15, нужны еще машины. Для пациента в качестве оказываемой помощи не должно быть никакой разницы, кто приехал – скорая или поликлиника. Единственное отличие – в сокращении времени ожидания приезда бригады. В идеале должно быть так.

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