«Он уже привык и не чувствовал боли»: подруги из Омской области обвинили друг друга в избиении полуторагодовалого мальчика

В эфире федерального канала подруги рассказали о своих версиях избиений маленького Максима.

Уже несколько дней мы следим за судьбой маленького мальчика Максима из Омской области. В ауле Коянбай, где он жил вместе с мамой, разыгралась настоящая трагедия. Евгения Кабельская, мать Максима, утверждает, что ей пришлось буквально сбежать от подруги, потому что та избивала ее сына, связывала и позволяла собственным детям издеваться над малышом.

С Гульмирой Букеновой Евгения познакомилась 7 лет назад, а плотно общаться начала во время беременности. Об этом девушка рассказала в эфире программы "Пусть говорят". Девушки сблизились и стали действительно подругами. Поэтому, когда умер муж Евгении, она ответила согласием на предложение Гульмиры пожить вместе.

- Я сына ни разу не ударила. Для меня, он единственный человек, который остался в этом мире, - заявила Евгения в самом начале программы. Она рассказала, что жила у Букеновых почти полгода и в это время занималась домашним хозяйством, мыла посуду, убиралась, ухаживала за скотом и огородом. А хозяйка дома, по ее словам, избивала мальчика.

- Когда я спрашивала, откуда синяки, Гульмира постоянно говорила, что Максим сам упал. А я ей верила, думала, что правда, - рассказала Кабельская.

Свою версию случившегося рассказала Гульмира Букенова. Она уверяет, что не избивала Максима, а фотографии сделала, чтобы пригрозить неразумной матери опекой.

- При мне бывало треснет его, швырнет так, что он об стенку ударится. Тонкой палочкой от детской кроватки била Максима, а он уже будто привык к боли, не чувствует ничего. Там бить уже нечего, - со слезами на глазах заявила Гульмира. Она уверяет, что пыталась вразумить подругу, просила не связывать малыша и заняться его воспитанием, но Евгения не реагировала.

Букенова также обвиняла соседку в том, что она постоянно оставляла Максима одного, не ухаживала за ним, даже не мыла. Женщина рассказала, что не раз просыпалась по ночам от плача Максима, но Евгении в доме не было. Никто не мог успокоить мальчика.

Младший брать Гульмиры, Руслан, занял сторону Евгении. Он рассказал, что увидел пугающие фотографии и видео в середине августа. Она сама прислала ему снимки связанного Максима. Зачем Гульмира это сделала, он так и не объяснил, но утверждал, что не его телефоне было много доказательств жестокости Гульмиры и ее матери к Максиму. Предъявить их он не может, потому что мать забрала у него телефон.

- Руслан постоянно мне говорил: "Женя, они издеваются над ребенком, пока ты работаешь. У меня фото есть", - подтвердила его слова Евгения.

Молодой человек помог вызволить из плена семьи Букеновых ребенка. Руслану позвонил приятель, Тулеген Сагандыков, к которому сбежала Женя. Он попросил помочь забрать Максима из дома. Тогда Руслан под благовидным предлогом пошел в дом сестры и вынес мальчика, несмотря на возражения его матери, которая в тот день сидела с детьми Гульмиры и Максимом.

- Мы кое-как отбили ребенка с Женей и Русланом. Я не знаю, что случилось бы, если бы мы этого не сделали, - поделился Тулеген Сагандыком, который приютил Кабельскую с ребенком на первое время.

Каждая из женщин осталась при своей версии событий. Евгения рассказала, что хочет начать новую жизнь и вылечить Максима, а Гульмира заявила, что не станет отвечать за то, чего не дала.

Напомним, сейчас на обеих женщин завели уголовные дела. Гульмиру отправили под домашний ареста, а Евгению заключили под стражу.

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