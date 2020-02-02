Женщина, которой «подарили» младенца из Омска, прошла детектор лжи

2 Февр. 2020 2020-02-02T11:00:03+03:00

Его результаты будут известны уже в ближайшее время

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Напомним, вся эта история началась в конце 2016 года. Мать-кукушка из Омска Инна Свекольникова «подарила» свою 7-месячную дочку едва знакомой женщине, с которой познакомилась в соцсетях. Жительница Набережных Челнов почти три года воспитывала девочку по доверенности, которую написала на ребенка мать. А потом объявилась сводная бабушка, кроху забрали из семьи и увезли в поселок Черлак Омской области.

Сейчас Юлия Снегур добивается, чтобы ей вернули девочку, которую она полюбила как родную дочь. В обстоятельствах этой запутанной истории разбираются детские омбудсмены Омской области и Республики Татарстан, а также СКР и прокуратура.

– Недавно я прошла проверку на детекторе лжи, которую проводили в Следственном комитете в Казани, – рассказала «Комсомолке» Юлия Снегур. – Мне скрывать нечего, поэтому проблем быть не должно. Я ответила на главные вопросы: что не покупала ребенка и не пыталась его похитить. А вот бабушка Софии, которая меня в этом обвиняла, от полиграфа отказалась. И лично у меня по этому поводу есть вопросы. Прежде всего меня интересует, почему любовь к внучке у нее внезапно проснулась спустя три года и нет ли корыстных побуждений в том, что она оформила опеку на себя.

Результаты проверки будут известны уже скором времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU