2019-12-21T06:29:44+03:00
Общество

Паша, которого отчим и мать ставили на гречку, сильно скучает по своей собаке

Мальчик живет в интернате
Станислав МУХИН
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Даже после всех ужасов мальчик любит свою мать.Даже после всех ужасов мальчик любит свою мать.Фото: СОЦСЕТИ
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Маленький Паша, над которым измывались мать и отчим, Новый год встретит в доме-интернате. Мать все же решила временно отдать его в социальный центр. Пока она не лишена родительских прав.

Новогодняя елка у Паши пройдет в интернате 27 декабря. Подарить подарки всем его воспитанникам вызвался меценат из Сургута. Бизнесмен уже заявил: готов содержать семью, которая усыновит ребенка, до 18 лет. А когда он подрастет, - оплатить обучение в университете. Но при этом мать школьника Алина Юмашева уверяет: собирается добиваться возможности оставить сына у себя.

Мальчик потихоньку осваивается в интернате. И очень скучает по своей собаке. О своем небольшом псе общительный Паша рассказал уже всему персоналу и другим ребятам. Мальчика поддерживают как могут. А он по-прежнему считает свою непутевую мать доброй и хорошей.

О беде 8-летнего Паши, над которым издевались мать и отчим, стало известно в мае. Всех потрясли фотографии изъеденных гречкой коленок мальчика. Его морили голодом и заставляли часами стоять на гречке. Все это отчим снимал на видео. Сейчас обоим грозит до 7 лет тюрьмы. Начался суд над матерью Алиной Юмашевой и отчимом Сергеем Казаковым. Он - в СИЗО, она - под подпиской о невыезде.

«Мальчик на гречке».Ребёнка заставляли часами стоять на гречке. В итоге она вросла ему в колени! Отчима задержали, а мать - на свободе. Малыша решили пока оставить с ней... Осторожно! Шокирующий контент

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мать омского «мальчика на гречке» все-таки согласилась его отдать

Дело сдвинулось с мертвой точки. 8-летнего Пашу все-таки решили на некоторое время поместить в реабилитационный центр. Мать ребенка согласилась, что так будет лучше для всех. 17 декабря состоялась встреча Юмашевой с замминистра образования и главным внештатным психологом Омской области (далее)

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КСТАТИ

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Сам Пашка, кажется, не понимает, в каком кошмаре он жил последние несколько лет. Как часто бывает в таких историях, мальчишка искренне любит свою маму. Он даже в слезах просил чиновников из органов опеки не забирать его в реабилитационный центр (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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